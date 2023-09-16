«Оставили 30 тысяч, нас как собак вышвырнули»: новосибирец уснул за столом в баре — видео, где его с друзьями выталкивает охрана

Мнение гостей

В ночь с субботы на воскресенье Анна, ее супруг, а также пара — друзья семьи — отдыхали в баре на Военной, 1. В какой-то момент супруг Анны Алексей пошел за барную стойку и выпивал там вместе с другом, пока женщины танцевали. Друг Алексея предупредил спутниц, что пора домой — Алексей был уже навеселе. Женщины решили потанцевать под последнюю композицию и ехать по домам. Друг пошел к жене, Алексей начал засыпать на барной стойке, а Анна подошла к нему и начала вызывать такси.



В этот момент подошли охранники и начали усердно, по словам Анны, стараться стянуть спящего мужчину со стойки и утащить на улицу. Подошедший на помощь друг не смог урегулировать ситуацию.

