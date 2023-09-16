«Оставили 30 тысяч, нас как собак вышвырнули»: новосибирец уснул за столом в баре — видео, где его с друзьями выталкивает охрана

В ночь на 10 сентября в новосибирском баре «Крыша» развернулся конфликт между посетителями и охраной. В тот вечер две супружеские пары отмечали праздник в заведении. Но в разгар вечеринки один из мужчин уснул за барной стойкой, после этого компания собралась домой. Но в этот момент к уснувшему подошла охрана, его начали выталкивать из заведения, случилась потасовка. Конфликт попал на видео. НГС разобрался в подробностях инцидента.
Мнение гостей
В ночь с субботы на воскресенье Анна, ее супруг, а также пара — друзья семьи — отдыхали в баре на Военной, 1. В какой-то момент супруг Анны Алексей пошел за барную стойку и выпивал там вместе с другом, пока женщины танцевали. Друг Алексея предупредил спутниц, что пора домой — Алексей был уже навеселе. Женщины решили потанцевать под последнюю композицию и ехать по домам. Друг пошел к жене, Алексей начал засыпать на барной стойке, а Анна подошла к нему и начала вызывать такси.
В этот момент подошли охранники и начали усердно, по словам Анны, стараться стянуть спящего мужчину со стойки и утащить на улицу. Подошедший на помощь друг не смог урегулировать ситуацию.
— Мы охранников просили, чтобы они его (Алексея. — Прим. ред.) не трогали, но они всячески пытались его схватить и провести к выходу. Мы потратили там за вечер 30 тысяч. Обидно было, что всё это началось после того, как муж за всё рассчитался — за столик наш, за себя, что выпил в баре. После этого бармен махнул рукой охране — всё, якобы клиент готов, — объясняет Анна.
Женщина утверждает: никакой агрессии со стороны ее супруга и друга не было, а вот охранники, по ее мнению, вели себя непрофессионально. Компания пыталась вывести мужчину самостоятельно, но охрана не давала. В какой-то момент, со слов Анны, Алексей пошатнулся, а один из охранников резко его дернул за руку и толкнул на стол. Алексей оттолкнулся от стола в охранника, началась потасовка.
— Сбежались 6 охранников на 1 нетрезвого мужчину. Никто не ругался, не матерился из нас, ничего этого не было. Один из них скрутил супруга и не давал уйти, тащил силком вдоль клуба, мы бежали за ними, пытались его отобрать. Скрутили друга. В итоге вышвырнули всех, Алексея за волосы вышвырнули. Такое ощущение, что парни отрабатывали свою работу, показательные выступления. Но ладно бы он силу применял, портил имущество, угрожал кому-то, — возмущается Анна.
Женщина рассказала, что у супруга остались травмы — во время потасовки якобы охранник толкнул его об угол стола. Из-за этого у сибиряка появились ссадина и кровоподтек. Также возможен вывих большого пальца, но семья не стала тратить время и фиксировать увечья.
— Оставили там 30 тысяч, нас как последних собак вышвырнули на улицу. Опозорили. Муж не последний человек в городе, общается в администрации с людьми. А тут люди все это лицезрели, на глазах у всех, — отмечает Анна.
Пара собиралась подавать на заведение в суд и встречалась с управляющим бара «Крыша» Станиславом Гавриленко. По словам Анны, встреча прошла непродуктивно — в присутствии юриста управляющий якобы вел себя настороженно и не хотел вести диалог, но выслушал претензии и предоставил видеозаписи с камер наблюдения внутри бара. Также управляющий посоветовал обращаться в вышестоящие инстанции. Сначала Анна и Алексей хотели обратиться в суд, затем посоветовались с юристом, и передумали.
— Мы в клубе потратили большую сумму денег. Хотели предложить (представителям заведения — прим. ред.), чтобы нам возместили хотя бы половину стоимости, так как мы не провели вечер должным образом, вечер нам испортили, — объяснила позицию собеседница НГС.
Что говорят в «Крыше»
Управляющий баром «Крыша» Станислав Гавриленко в разговоре с корреспондентом НГС отметил, что поначалу вообще не хотел комментировать представителям СМИ произошедшее, так как вступать в эту полемику, по его мнению — значит поддерживать весь «этот фарс и цирк». Он отметил, что не желает, чтобы бар «Крыша» ассоциировался у гостей с «подобного рода профанацией». Но позже согласился прокомментировать произошедшее, чтобы «включились иные векторы мышления у людей, которые так себя ведут, а потом ходят, рассказывают и добиваются мифической справедливости».
— Анна и ее друзья, и сам пострадавший Алексей, безусловно, правы во всем. Подтверждать какие-то факты я, как управляющий, не стану, тем более часть из них к сотрудникам нашего бара не относятся. Они взаимодействовали и разговаривали с сотрудниками охраны, которые являются сторонней организацией. Они работают на территории нашего заведения, но сотрудниками не являются, — отметил Станислав.
При этом, управляющий в разговоре с корреспондентом НГС не назвал организацию, к которой относятся охранники из бара «Крыша», и отметил, что, в случае, если те согласятся дать комментарий, он поделится контактами.
Станислав также добавил, что счастлив из-за того, что семья пострадавшего мужчины отстаивает и защищает свои права.
— Такие важные последствия, как вывих пальца у взрослого 40-летнего мужика, решили довести до конца и победного итога. В нашем государстве и современном обществе иных проблем никаких нет. Ребята повели себя, как повели. Получили последствия, какие получили. Плохо это или хорошо, никак не хочу комментировать, — заключил собеседник НГС.
В клубах и барах Новосибирска нередко происходят потасовки и конфликты. Иногда — с участием охранников заведений, а порой — между посетителями. Ранее НГС писал о том, как летом массовую драку новосибирцы устроили у диско-бара «Синий иней». Одному из участников конфликта нанесли серьезные увечья, в дело вмешалась полиция.