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«От скорой отказался»: стали известны подробности утренней массовой драки в центре Новосибирска

Подрались мужчины возле клуба «Синий иней»

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Мужчина не реагировал на крики окружающих

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Упавший во время массовой драки на Орджоникидзе мужчина отказался от вызова скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. Инцидент произошел сегодня, 22 июля, около 5 утра. Сотрудники полиции заметили агрессивных жителей города во время патрулирования в Центральном районе.

— С целью пресечения противоправных деяний полицейские незамедлительно выдвинулись к месту произошедшего. Конфликт был пресечен. Одному из участников конфликта была вызвана скорая помощь, от которой потерпевший отказался и самостоятельно покинул место происшествия, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На видео попали около 10 дерущихся

Видео: читатель НГС

Драка произошла возле диско-бара «Синий иней». Корреспонденту НГС на телефон, указанный в 2ГИС, в баре не ответили. Как уточнили в пресс-службе МВД, полицейские опрашивают персонал заведения.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности мужчин, которые нанесли телесные повреждения пострадавшему, обстоятельства и причины массовой драки. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Массовая драка произошла в середине июля под Новосибирском. Очевидцы конфликта сняли ее кульминацию: несколько садоводов из СНТ «Спутник» против цыган из ближайшего табора.

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