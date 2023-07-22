«От скорой отказался»: стали известны подробности утренней массовой драки в центре Новосибирска

Упавший во время массовой драки на Орджоникидзе мужчина отказался от вызова скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. Инцидент произошел сегодня, 22 июля, около 5 утра. Сотрудники полиции заметили агрессивных жителей города во время патрулирования в Центральном районе.