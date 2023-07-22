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СрочноМассовая драка в центре Новосибирска
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Массовую драку устроили в центре Новосибирска в пять утра — один из участников потерял сознание

На место вызвали полицию

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Мужчина потерял сознание от удара

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В Новосибирске сегодня, 22 июля, утром произошла массовая драка возле сквера «Крылья Сибири» на Орджоникидзе. Драка произошла около 5 утра. Об этом рассказал читатель НГС.

Один из очевидцев прислал в редакцию НГС видео драки. На нем больше 10 мужчин периодически дерутся. На кадры также попали сотрудники полиции, которые пытаются успокоить дерущихся.

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Драка произошла в пять утра

Видео: читатель НГС

В какой-то момент мужчина в черной футболке бьет в лицо одного из участников драки. От удара тот падает и, видимо, теряет сознание. К нему подбегают другие очевидцы, которые пытаются привести упавшего в сознание и переворачивают на бок. Как уточнил читатель НГС, несколько человек скрылись от полиции.

Корреспонденты НГС обратились в пресс-службу МВД по Новосибирской области. Там уточняют информацию о драке.

Массовая драка произошла в середине июля под Новосибирском. Очевидцы конфликта сняли ее кульминацию: несколько садоводов из СНТ «Спутник» против цыган из ближайшего табора.

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