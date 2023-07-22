Массовую драку устроили в центре Новосибирска в пять утра — один из участников потерял сознание

В Новосибирске сегодня, 22 июля, утром произошла массовая драка возле сквера «Крылья Сибири» на Орджоникидзе. Драка произошла около 5 утра. Об этом рассказал читатель НГС.
Один из очевидцев прислал в редакцию НГС видео драки. На нем больше 10 мужчин периодически дерутся. На кадры также попали сотрудники полиции, которые пытаются успокоить дерущихся.
В какой-то момент мужчина в черной футболке бьет в лицо одного из участников драки. От удара тот падает и, видимо, теряет сознание. К нему подбегают другие очевидцы, которые пытаются привести упавшего в сознание и переворачивают на бок. Как уточнил читатель НГС, несколько человек скрылись от полиции.
Корреспонденты НГС обратились в пресс-службу МВД по Новосибирской области. Там уточняют информацию о драке.
Массовая драка произошла в середине июля под Новосибирском. Очевидцы конфликта сняли ее кульминацию: несколько садоводов из СНТ «Спутник» против цыган из ближайшего табора.