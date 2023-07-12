«Был договор с бароном — они его не выполняют»: дачники подрались с цыганами под Новосибирском — из-за чего это случилось

В СНТ по ягоды

В воскресенье, 9 июля 2023 года, в СНТ «Спутник», расположенном вблизи сёл Барышево и Двуречье в Новосибирском районе, произошла массовая драка. Хотя удары друг другу наносили всего несколько человек, а остальные скорее создавали поддержку числом, участниками этого конфликта, несомненно, являются как большая часть садоводов, так и большая часть их соседей — жителей цыганского табора.



На кадрах видео ясно видно: сначала чем-то недовольный мужчина начинает выяснять отношения с сидящими возле дачного магазина жителями табора, но те скрываются в магазине, а попасть за железную дверь непросто. Безмолвная прелюдия к драке длится довольно долго, о чем говорят участники, понять невозможно. Ясно только одно: мужчина в шортах очень зол. Уже в следующем отрывке на улице СНТ собирается толпа. Вернее, две толпы.