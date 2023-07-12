«Был договор с бароном — они его не выполняют»: дачники подрались с цыганами под Новосибирском — из-за чего это случилось

Массовая драка произошла на выходных под Новосибирском. Очевидцы конфликта сняли ее кульминацию: несколько садоводов из СНТ «Спутник» против цыган из ближайшего табора. Два человека, по словам дачников, получили травмы и вынуждены были обратиться за медицинской помощью. Но это столкновение — лишь видимая часть айсберга многолетних конфликтов, не самых удачных попыток ужиться вместе и многочисленных культурных противоречий. Журналисты НГС пообщались с садоводами из «Спутника» и узнали, о чем люди договаривались с бароном, почему это ни к чему не привело и кто, по мнению дачников, настоящий виновник большого соседского конфликта.
В СНТ по ягоды
В воскресенье, 9 июля 2023 года, в СНТ «Спутник», расположенном вблизи сёл Барышево и Двуречье в Новосибирском районе, произошла массовая драка. Хотя удары друг другу наносили всего несколько человек, а остальные скорее создавали поддержку числом, участниками этого конфликта, несомненно, являются как большая часть садоводов, так и большая часть их соседей — жителей цыганского табора.
На кадрах видео ясно видно: сначала чем-то недовольный мужчина начинает выяснять отношения с сидящими возле дачного магазина жителями табора, но те скрываются в магазине, а попасть за железную дверь непросто. Безмолвная прелюдия к драке длится довольно долго, о чем говорят участники, понять невозможно. Ясно только одно: мужчина в шортах очень зол. Уже в следующем отрывке на улице СНТ собирается толпа. Вернее, две толпы.
Оппоненты пытаются высказать претензии словами, но вскоре переходят к рукоприкладству. Первый удар (во всяком случае, первый из тех, что попал в объектив смартфона) наносит смуглый мужчина, стоящий со стороны цыганского табора. Его товарищ тут же пускает в ход металлическую трубу, дачника обступают. На помощь ему приходит хрупкая барышня, которая тоже подыскала себе грозное оружие.
В итоге садоводов и жителей табора всё же вынуждают разойтись в разные стороны. Но исчерпан ли на этом конфликт — вопрос открытый.
— Это всё из-за цыганских детей. У нас был договор с бароном, что цыгане на нашу территорию не заходят дальше магазина, — рассказывает дачница Ирина, которая и предоставила журналистам НГС видео конфликта. — Но они его не выполняют. В этот раз так и случилось: [на территорию СНТ зашли дети из табора], семейная пара их пыталась выгнать и проводила их до ворот.
Еще одна садовод, которая представляется Надеждой, уточняет: дети не просто зашли погулять по уютным дачным улочкам, хотя им это запрещалось.
— Насколько мне рассказывали, они то ли крали у этого мужчины ягоду, то ли ему показалось, что крадут, — рассказала она. — Он начал прогонять их домой, а дети нажаловались взрослым. Те были пьяные, ну и началось.
По словам Ирины, двое дачников получили травмы и были вынуждены обратиться за помощью к медикам.
— На скорой уехали, — говорит она, демонстрируя фотографии.
У второй стороны конфликта, естественно, другая версия. Житель табора, который представился Иваном Астаховым, уверен: никакой драки бы не началось, если бы дачники на видео были трезвы. Объяснить, что стало поводом, он не может и, весьма вероятно, действительно этого не знает.
— Один из мужчин увидел ребят, начал туда ломиться. Пьяный был, неадекватный, — рассказал Иван. — На самом деле там дрались два на два, остальные появились, чтоб они дальше просто не дрались. Кипеж был.
По словам Ивана, негласная договоренность о том, что цыганам нельзя проходить на территорию СНТ, — выдумка дачников, как и обвинения в воровстве (как ягод, так и в воровстве глобальном).
— Вы можете посмотреть по видео, — настаивает Иван. — Ребята просто сидели, а он бежал, бутылку пива пнул, потом в драку полез сразу — тот, который в шортах. Он руку поднял сразу. Хозяйка магазина наших ребят внутри спрятала, и он сразу нанес удар по двери. У продавщицы потом тоже руки в синяках были.
Иван также предоставил короткое видео, на котором на цыган наступают дачники, и в руках у одного из них топор.
Правда, в полиции заявили, что никаких заявлений от пострадавших они не видели.
— В вечернее время поступило сообщение о конфликтной ситуации, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Иных заявлений, сообщений, в том числе из медицинских учреждений, в полицию не поступало.
В областном главке добавили, что, несмотря на отсутствие обращений, обстоятельства массовой драки полицейские всё равно изучают, а по результатам проверки примут процессуальное решение, возбуждать дело или нет.
30 лет соседства
Другие дачники из расположенных вблизи табора «Спутника», «Механизатора» и «Мечтателя» буквально одними и теми же словами подтверждают, что такой повод — более чем серьезный. К тому же эмоции за 30 лет соседства с табором у садоводов давно уже кипят.
— Мимо на машине едешь — их дети стоят и дразнятся, пятую точку показывают, — жалуется еще одна дачница. — Дочки боятся даже в магазин ходить.
По словам Ирины, тем, кто добирается до дач общественным транспортом, приходится еще хуже: и с электрички, и с автобуса до «Спутника» приходится ходить пешком через табор, состоящий из нескольких десятков домов.
— Там собаки агрессивные, цыгане камнями кидаются, оскорбляют, лезут в драку, — перечисляет женщина. — Были случаи уже, когда собаки кусали, набрасывались, в том числе и возле магазинов. Мы писали в полицию, в администрацию не один и не два раза — но получали только отписки.
Согласно предоставленным женщиной документам, предметом обращений садоводов становилось и то, что большая часть табора строится и живет без регистрации, а по территории СНТ бродят агрессивные безнадзорные собаки. Ветеринары факт наличия животных подтвердили и, согласно тексту ответа, в 2020 году потребовали, чтобы районная администрация разобралась с опасной стаей. Животных, правда, по словам дачников, меньше после этого не стало.
С цыганскими самостроями (формально они относятся к поселку Двуречье) вышло еще интереснее: администрация не смогла проверить законность построек, потому что ничего не знала — ни о них, ни об их хозяевах.
— Для осуществления мероприятий по организации проверки муниципального земельного контроля требуется надлежащим образом уведомить лиц, в отношении которых планируется провести проверку, — ответили дачнице чиновники. — Администрация не располагает достоверными сведениями о лицах, в отношении которых необходимо провести проверку.
Согласно ответу, администрация района направила письмо с просьбой о содействии в установлении хозяев самостроев в полицию. Вышел ли из этого толк — большой вопрос.
«Ты в мой дом зайдешь и не выйдешь»: ретроспектива
В ноябре 2022 года журналисты уже пытались написать о жизни табора, но потерпели обидную неудачу. Попытка вникнуть в незнакомую культуру и понять ее едва не провалилась уже на первой минуте — при встрече с живущей на территории табора стаей собак — действительно агрессивных и абсолютно безнадзорных.
Самостройный поселок вблизи Двуречья располагается неподалеку от железнодорожной станции Крахаль, между защитной лесополосой, дачными поселками и барышевской промзоной. По документам здесь стоят всего 2 или 3 дома, в каждом из которых зарегистрировано около сотни человек.
В действительности здесь целая деревня.
Сначала журналистам везло: приветливая и очень юная мама годовалого малыша и ее свекровь охотно рассказали, как обставляются и устраиваются цыганские дома и как будут праздновать первый день рождения ребенка. Фотографии попросили не делать: мол, надо сначала спросить разрешения у барона.
На этом неудачная поездка и закончилась: убедить мужскую часть населения табора в добрых намерениях и искреннем интересе к незнакомой культуре у журналистов не вышло. Мужчины, вооружившись палками и ножами, сообщили, что их землю следует немедленно покинуть. Заодно пообещали разбить фотоаппарат, вырвать волосы и переломать пальцы.
— Ты в мой дом войдешь — и не выйдешь, — заявил тогда один из молодых людей.
Барьеры
Земли СНТ и условную территорию табора разделяет покосившийся, очень условный забор и огромные большие культурные противоречия, а худо-бедно объединять их приходится председателю «Спутника» Вячеславу Капитоновичу на пару с бароном.
— Они уже это дело полюбовно закрыли, помирились, — торопливо отвечает он на вопрос о массовой драке он. — Да, собаки их лазают, они от собак открещиваются. Дети бегают по обществу, иногда и взрослые гуляют, но никаких военных действий у нас нет.
Вячеслав Капитонович уверяет, что ситуация исчерпана. Судя по тому, что пострадавшие в драке дачники говорить с журналистами отказались, а вернее, попросили перезвонить и просто перестали брать трубку, какие-то договоренности достигнуты действительно были.
Журналисты НГС попытались пообщаться и с главой администрации Барышевского сельсовета, который мог бы нормализовать отношения между двумя сообществами, но тот сначала был на встрече, а затем также перестал отвечать на звонки. Мы отправили в администрацию сельсовета письменный запрос. Также запрос журналисты отправили в администрацию Новосибирского района Новосибирской области.
Ранее НГС писал о массовой драке в Первомайском районе Новосибирска. Там дебоширы использовали как оружие стеклянную бутылку, а кровь пришлось оттирать от асфальта впятером.