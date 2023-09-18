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Легендарная «Анжела», которая «30 лет стоит» на трассе, попала в ДТП: фото с Бердского шоссе

В сторону Академгородка собралась пробка

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На шоссе собрался «паровозик»

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В Новосибирске на Бердском шоссе автомобиль с надписью «Анжела» попал в массовое ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54» сегодня, 18 сентября, утром.

В сторону Академгородка из-за ДТП затруднено движение. Пострадавших в ДТП, по данным АСТ-54, нет.

Автомобиль с этой надписью часто появляется в подборках АСТ-54 как участник ДТП или нарушитель правил парковки. В последний раз в рубрике «Я паркуюсь, как» Анжела была замечена 11 августа.

Владелица автомобиля, которая известна в городе под именем Анжела, также появлялась в различных новостных сообщениях — в СМИ и пабликах. В декабре 2022 года она даже позвонила Виталию Полищуку и, по его словам, рассказала, что 30 лет «стоит на трассе».

На прошлой неделе НГС рассказывал, что в Новосибирске заметили автомобиль, на стекле которого размещена фотография бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

ДТПНадписьБердское шоссеНовосибирск
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