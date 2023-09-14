«До сих пор не верю, что он умер»: новосибирец наклеил на машину фото Юрия Шатунова и ездит с ним по городу

— Планируем организовать сквер в Новосибирске или улицу, где новые квартиры образовываются. Как Владимиру Высоцкому и Татьяне Снежиной, — сказал водитель.

В годовщину смерти Юрия Шатунова НГС вспоминал, каким был артист и как он ушел.