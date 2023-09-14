«До сих пор не верю, что он умер»: новосибирец наклеил на машину фото Юрия Шатунова и ездит с ним по городу

В Новосибирске заметили автомобиль, на стекле которого размещена фотография бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Снимок машины опубликовали в местных соцсетях, он появился в телеграм-канале «Новости Новосибирск» накануне, 13 сентября.
— Поклонник творчества Юрия Шатунова катается по улицам Новосибирска, — сообщили в телеграм-канале.
НГС связался с владельцем авто и узнал, почему он разместил фотографию Юрия Шатунова на машине. Как рассказал журналисту издания собственник автомобиля Алексей, он так поступил в знак уважения творчества артиста.
— Я не первый год его слушаю, немного знал артиста в 90-х годах, встречались на концертах. Был в качестве зрителя на выступлениях, проходил за кулисы, — сказал Алексей. — Но я именно почитатель его творчества и поклонник, не фанат.
Кроме фотографии Юрия Шатунова, на стекле машины можно заметить автограф певца. Алексей уточнил, что впервые разместил на автомобиле изображения артиста еще летом 2022 года, после того, как узнал о смерти Юрия Шатунова. Алексей сообщил, что сначала разместил на автомобиле афишу последнего альбома экс-солиста группы «Ласковый май». Позже снимок заменили на фотографию артиста.
— Я был в шоке и не верил, когда узнал. До сих пор не верю. Нашел фотографию, отредактировал, чтобы она подошла по размеру стекла, и заказал. Соседи помогли разместить, так как материал хрупкий, — сказал Алексей.
Сибиряк добавил, что в Новосибирске появилась инициативная группа, которая предлагает назвать один из городских объектов в честь Юрия Шатунова.
— Планируем организовать сквер в Новосибирске или улицу, где новые квартиры образовываются. Как Владимиру Высоцкому и Татьяне Снежиной, — сказал водитель.
В годовщину смерти Юрия Шатунова НГС вспоминал, каким был артист и как он ушел.