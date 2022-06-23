Прощай, «Ласковый май». Бродяга, кумир поколений и миллионер — вспоминаем яркие моменты жизни Юрия Шатунова

В бегах

Родился Юрий в семье Василия Клименко и Веры Шатуновой в городе Кумертау, Башкирской АССР. Отношение отца к сыну было прохладным, поэтому Юрий получил фамилию матери, а раннее детство (до четырех лет) провел у бабушки с дедушкой по материнской линии — в поселке Пятки.

Когда мальчику было 3 года, родители развелись, затем умер дедушка, и в 1977 году Юрий вместе с Верой переехали в деревню Савельевка. Через некоторое время мать вышла замуж второй раз. Однако отчим имел проблемы с алкоголем, и Юрий нередко убегал из дома к родственникам, чаще всего к бабушке.