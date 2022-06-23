Прощай, «Ласковый май». Бродяга, кумир поколений и миллионер — вспоминаем яркие моменты жизни Юрия Шатунова
Когда-то популярный певец был вынужден бродяжничать, а потом удача и талант вознесли его на самую вершину музыкального олимпа СССР
Скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Певец умер в результате обширного инфаркта, ему было 48 лет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Шатунова, музыкант скончался сегодня ночью в карете скорой помощи по пути в больницу. Большую часть жизни Юра Шатунов провел на сцене. Обычный мальчик из Кумертау смог стать любимым исполнителем целого поколения людей, а его голос до сих пор звучит на школьных дискотеках. Всего этого бы не случилось, если бы на советской сцене не появилась группа «Ласковый май». Наши коллеги из «СтарХита» вспоминают историю обычного воспитанника интерната, который смог стать настоящей звездой.
В бегах
Родился Юрий в семье Василия Клименко и Веры Шатуновой в городе Кумертау, Башкирской АССР. Отношение отца к сыну было прохладным, поэтому Юрий получил фамилию матери, а раннее детство (до четырех лет) провел у бабушки с дедушкой по материнской линии — в поселке Пятки.
Когда мальчику было 3 года, родители развелись, затем умер дедушка, и в 1977 году Юрий вместе с Верой переехали в деревню Савельевка. Через некоторое время мать вышла замуж второй раз. Однако отчим имел проблемы с алкоголем, и Юрий нередко убегал из дома к родственникам, чаще всего к бабушке.
В 1980 году Юрий начал учиться в школе села Старая Отрада, но с сентября 1984 года (Юрию в это время исполнилось 11 лет) мать, в связи с обострившейся болезнью, перевела сына в школу-интернат
Популярность
В октябре 1986 года Юрий знакомится с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, находящимся в это время в поиске исполнителя для своих песен. Уже в октябре Сергей Кузнецов пишет для него первую песню «Вечер холодной зимы» и вторую: «Метель в чужом городе», и начинаются репетиции. Так образовался первый состав группы «Ласковый май», в который, кроме Кузнецова и Шатунова, входили Вячеслав Пономарев (играл на бас-гитаре) и Сергей Серков (управлял светомузыкой).
— Еще в 11 лет я и не мечтал о том, чтобы стать артистом, а тем более работать в шоу-бизнесе! Всё случилось благодаря моему интернатскому другу Славе Пономареву. Переехав в Оренбург и став в местном интернате руководителем технического кружка, он вспомнил обо мне. В то время композитору и музыканту Сергею Кузнецову нужен был солист для группы. Саша порекомендовал меня, и я,
Датой рождения «Ласкового мая» называют 28 декабря 1986 года. Тогда они начали играть в местном ДК.
— Это была новогодняя дискотека в интернате. Кстати, название коллектива было придумано буквально за пару минут до выхода на сцену. В песне «Лето» были слова: «Нам кажется длинной зима-зима, но ласковый май вступит в права… » Решили объявить себя «Ласковым маем», хотя это название никому вначале не понравилось. Думали, со временем изменим. Но, видите, не пришлось… — рассказывал Юрий в беседе с журналистами.
Через несколько лет был записан первый альбом, никакой раскрутки или пиара — только суровые связи с продавцами пластинок. Раз — и кассета попала в киоск, а затем песни зазвучали и в других регионах СССР.
В том же 1988 году Андрей Разин, который в то время был менеджером группы «Мираж» в Московской студии популярной музыки «Рекорд» Министерства культуры СССР, случайно услышал в поезде записи песен группы «Ласковый май». Он сразу же захотел найти мальчишку, который пел эту песню. Разин добился своей цели и в 1989 году стал руководителем группы.
Миллионы, которые нельзя потрогать
Разин вспоминал, как придумал сделать из «Ласкового мая» суперпопулярный проект. Но вот парадокс: деньги, которые участники группы получали от концертов, им не давали в руки — у Юрия, например, был открыт отдельный счет, на котором потом скопилась внушительная сумма денег.
— Если бы я был миллионером, жил бы сейчас на Канарах и плевал в потолок. На группе «Ласковый май» зарабатывали все, кроме Шатунова. Разин любил говорить: «Никогда не признавайся, что нищий. Нищих в нашей стране не любят». Но я и не придавал особого значения деньгам. Свою первую зарплату — 200 рублей — раздал товарищам по интернату. Кому 30 рублей дал, кому 20. Остальные спустил в игровых автоматах. Мне это доставляло настоящий кайф! Получив уже серьезные деньги, отдал их на строительство детского дома в Москве. Когда воспитываешься в интернате, по-другому относишься ко многим вещам. Деньги не были для меня самоцелью. Мне просто нравилось то, чем я занимался. Это же здорово, что могу пойти в магазин и купить себе конфет или понравившуюся одежду. А мыслей о машине, квартире даже не возникало! — говорил Шатунов о тех временах.
Музыканты работали сутками, постоянно гастролировали по стране, имели сумасшедший график и много поклонниц, которые были готовы на всё. Поэтому однажды на пороге квартиры, где жил Юрий, появилась беременная девушка.
— Сзади родители и пацаны бритоголовые. «Ну что, разбираться надо», — говорят братки. Дальше девушка рассказывает историю о том, как она залетела от меня в каком-то провинциальном городе, в котором мы, кстати, ни разу не были. Это сейчас ситуация кажется смешной, а тогда мы реально перепугались. Братки, кстати, были вооружены и настроены решительно. К счастью, кое-как эту историю удалось решить полюбовно, — вспоминал Шатунов.
Никто тогда не думал, что всесоюзная популярность, а вместе с ней и денежный поток схлопнется в один миг. СССР развалился, а Юра ушел из группы. Он уехал в Германию, где выучился на звукорежиссера.
С Разиным отношения у Шатунова всегда были противоречивыми. Много лет назад они решали через суд вопрос об исполнении композиций. Шатунов тогда получил 10 миллионов долларов. Потом Разин признал, что не держит зла на Юрия.
Семья
В последние годы о жизни Юрия Шатунова мало что известно — уже долгое время безумно популярный в
Вместе с женой Светланой певец воспитывал сына Дэнниса и дочь Эстеллу. По признанию артиста, они много времени уделяют воспитанию детей.
— Мы с супругой активно занимаемся образованием малышей. Они развиваются, а мы стараемся им помогать. Даже когда я на гастролях, мы всё время на связи. Дети знают, что папа — артист, но на сцену сами не просятся, а я не настаиваю. Наоборот, считаю, что это не нужно. Боже упаси! В семье одного артиста достаточно, — говорил исполнитель популярной песни «Белые розы».
В памяти поклонников творчества Юрий всегда останется тем озорным мальчишкой, по которому сходили с ума девчонки на школьных дискотеках, а под его песни еще много лет будут танцевать романтики из постсоветского пространства.
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