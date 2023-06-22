Год без Юры Шатунова. Вспоминаем, каким был артист и как он ушел: видео

23 июня поклонники собираются вспоминать солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. В
Юрий Шатунов родился в башкирском городе Куметау, но детство провел в Оренбургском интернате
В эту пятницу фанаты собираются приехать на Троекуровское кладбище к могиле Юрия Шатунова. Там в 14:00 состоится панихида, к могиле понесут цветы. Памятную церемонию организует вдова Юрия Светлана. Также есть информация, что в скором времени на месте могилы может появиться памятник артисту.
Сегодня мы собрали для вас в одном видео биографию Юрия Шатунова и воспоминания сотрудников интерната, в котором вырос артист. Также мы рассказали, чем Шатунов занимался незадолго до своей смерти.
В первый день прощания с музыкантом, 26 июня, на Троекуровском кладбище собралось огромное количество поклонников. Наши коллеги из MSK1.RU вели онлайн-репортаж с места событий. 28 июня часть праха бывшего солиста «Ласкового мая» захоронили на Троекуровском кладбище. Вторую часть семья увезла в Германию, где прошла еще одна церемония.
Мы собрали главные фото с поминок Юры Шатунова в один фоторепортаж. Поклонники приходили туда на 40 дней после смерти и в день рождения певца.