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Умер Юрий Шатунов

Год без Юры Шатунова. Вспоминаем, каким был артист и как он ушел: видео

На Троекуровском кладбище в Москве 23 июня пройдет панихида по солисту «Ласкового мая»

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Собрали биографию артиста в одном видео

Видео: Городские порталы

23 июня поклонники собираются вспоминать солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. В 80-х годах группа собирала целые стадионы. Шатунова не стало год назад, он умер в Москве в возрасте 48 лет. Многие поклонники переживают до сих пор. Некоторые перессорились между собой.

Юрий Шатунов родился в башкирском городе Куметау, но детство провел в Оренбургском интернате № 2. Он попал туда после смерти мамы. Там собираются сделать музей в честь легендарного музыканта.

В эту пятницу фанаты собираются приехать на Троекуровское кладбище к могиле Юрия Шатунова. Там в 14:00 состоится панихида, к могиле понесут цветы. Памятную церемонию организует вдова Юрия Светлана. Также есть информация, что в скором времени на месте могилы может появиться памятник артисту.

Сегодня мы собрали для вас в одном видео биографию Юрия Шатунова и воспоминания сотрудников интерната, в котором вырос артист. Также мы рассказали, чем Шатунов занимался незадолго до своей смерти.

В первый день прощания с музыкантом, 26 июня, на Троекуровском кладбище собралось огромное количество поклонников. Наши коллеги из MSK1.RU вели онлайн-репортаж с места событий. 28 июня часть праха бывшего солиста «Ласкового мая» захоронили на Троекуровском кладбище. Вторую часть семья увезла в Германию, где прошла еще одна церемония.

Мы собрали главные фото с поминок Юры Шатунова в один фоторепортаж. Поклонники приходили туда на 40 дней после смерти и в день рождения певца.

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