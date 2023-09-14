Роскосмос показал снимок севшего в новосибирском поле самолета — его сделал спутник

Роскосмос опубликовал снимок самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Убинском районе Новосибирской области. Кадр появился в телеграм-канале государственной корпорации.
Самолёт Airbus А320 посадили в поле 12 сентября. Как сообщили в «Роскосмосе», снимок выполнил спутник «Канопус-В».
— Снимок района аварийной посадки самолёта Airbus А320, выполнявшего рейс по маршруту Сочи — Омск. Фото со спутника «Канопус-В», — указано в сообщении.
Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле по технической причине в Убинском районе. Борт летел по маршруту Сочи — Омск, по данным МЧС, на нем находились 167 человек.
В результате произошедшего никто не пострадал, экипаж самолета отстранили от полетов. Гендиректор «Уральский авиалиний» Сергей Скуратов сообщил, что возможная причина, по которой самолет не смог сесть в Омске — отказ зеленой гидросистемы.
Происшествием с самолетом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. По факту инцидента следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело.