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Роскосмос показал снимок севшего в новосибирском поле самолета — его сделал спутник

Самолет совершил аварийную посадку в Убинском районе

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Самолёт Airbus А320 посадили в поле 12 сентября

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Роскосмос опубликовал снимок самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Убинском районе Новосибирской области. Кадр появился в телеграм-канале государственной корпорации.

Самолёт Airbus А320 посадили в поле 12 сентября. Как сообщили в «Роскосмосе», снимок выполнил спутник «Канопус-В».

— Снимок района аварийной посадки самолёта Airbus А320, выполнявшего рейс по маршруту Сочи — Омск. Фото со спутника «Канопус-В», — указано в сообщении.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле по технической причине в Убинском районе. Борт летел по маршруту Сочи — Омск, по данным МЧС, на нем находились 167 человек.

В результате произошедшего никто не пострадал, экипаж самолета отстранили от полетов. Гендиректор «Уральский авиалиний» Сергей Скуратов сообщил, что возможная причина, по которой самолет не смог сесть в Омске — отказ зеленой гидросистемы.

Происшествием с самолетом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. По факту инцидента следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело.

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