freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 94.70
eur 101.56
СрочноКогда в Новосибирске пойдет первый снег?
Все новости
Все новости
Посадка самолета в поле

Бастрыкин заинтересовался происшествием с севшим самолетом в новосибирском поле

Глава СК приказал доложить о ходе расследования уголовного дела

551

Инцидент произошел в Убинском районе

Поделиться

Председатель СК России Алексанр Бастрыкин заинтересовался происшествием с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», который сел в новосибирском поле 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела после приземления самолета в пшеничное поле. Ранее следователи Восточного МСУТ СК России возбудили дело по признакам преступления по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

— Председатель СК России поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Алексей Александрову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: пресс-служба СК России

По данным следователей, 12 сентября самолет из Сочи в Омск по технической причине совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета, по данным МЧС, находились 167 человек, из них 23 ребенка. Никто из пассажиров не пострадал. После случившегося их доставили в Омск, а кому было необходимо — в Новосибирск. Сейчас экипаж отстранили от полетов, гендиректор «Уральский авиалиний» Сергей Скуратов сообщил, что возможная причина, по которой самолет не смог сесть в Омске — отказ зеленой гидросистемы.

По предварительной информации, самолет направился в Новосибирск, но был сильный ветер и выпущены створки шасси, которые невозможно было убрать. Всё это увеличило расход топлива. Командир Сергей Белов понял, что, возможно, топлива будет недостаточно для захода на посадку в Новосибирске. Он принял решение посадить самолет на поле с выпущенными шасси.

НГС поговорил с экспертами, который проанализировали посадку самолета.

По теме

СамолетУбинский районПосадка самолета в полеПшеничное полеПассажирыСледователиАлександр Бастрыкин
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter