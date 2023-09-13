Бастрыкин заинтересовался происшествием с севшим самолетом в новосибирском поле

Председатель СК России Алексанр Бастрыкин заинтересовался происшествием с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», который сел в новосибирском поле 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела после приземления самолета в пшеничное поле. Ранее следователи Восточного МСУТ СК России возбудили дело по признакам преступления по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
— Председатель СК России поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Алексей Александрову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.
По данным следователей, 12 сентября самолет из Сочи в Омск по технической причине совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета, по данным МЧС, находились 167 человек, из них 23 ребенка. Никто из пассажиров не пострадал. После случившегося их доставили в Омск, а кому было необходимо — в Новосибирск. Сейчас экипаж отстранили от полетов, гендиректор «Уральский авиалиний» Сергей Скуратов сообщил, что возможная причина, по которой самолет не смог сесть в Омске — отказ зеленой гидросистемы.
По предварительной информации, самолет направился в Новосибирск, но был сильный ветер и выпущены створки шасси, которые невозможно было убрать. Всё это увеличило расход топлива. Командир Сергей Белов понял, что, возможно, топлива будет недостаточно для захода на посадку в Новосибирске. Он принял решение посадить самолет на поле с выпущенными шасси.
НГС поговорил с экспертами, который проанализировали посадку самолета.