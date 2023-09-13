Бастрыкин заинтересовался происшествием с севшим самолетом в новосибирском поле

По данным следователей, 12 сентября самолет из Сочи в Омск по технической причине совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета, по данным МЧС, находились 167 человек, из них 23 ребенка. Никто из пассажиров не пострадал. После случившегося их доставили в Омск, а кому было необходимо — в Новосибирск. Сейчас экипаж отстранили от полетов, гендиректор «Уральский авиалиний» Сергей Скуратов сообщил, что возможная причина, по которой самолет не смог сесть в Омске — отказ зеленой гидросистемы.