«Есть два фактора: персонал и техника». Эксперты — о том, почему цены на авиаперелеты растут, а качество перелетов падает

В Новосибирской области совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 «Уральских авиалиний». Он летел по маршруту Сочи — Омск. На борту, по уточненным данным, находилось 167 человек — обошлось без пострадавших. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что ситуация «стандартная». Понятно, для пассажира она была очень даже нестандартной, хотя, к счастью, все живы!
А недавно интернет заполонили истории о сотруднике «Уральских авиалиний» Ильдаре Латыпове, который вынуждал пассажиров аэропорта Домодедово платить за незначительный перевес и запрещал им проверять вещи в калибраторе повторно.
MSK1.RU решил разобраться, почему в последнее время у «Уральских авиалиний» (и не только у них, так как похожая ситуация и у других российских авиаперевозчиков) столько проблем, и это несмотря на то, что цены для россиян на перелеты всё время растут, а качество услуг падает. Разбираемся, почему так происходит.
Что происходит с авиаперелетами?
Летчик «Аэрофлота» с
Главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин рассказал MSK1.RU, что проблемы с топливом — редкая проблема для самолетов. Ситуаций, когда произошла утечка или топливо закончилось из-за сильного ветра, почти не случается.
— Топливо всегда заливают с запасом, учитывая и уход на запасной аэродром, и заход на второй круг, — объяснил авиаэксперт.
Экономист и финансовый аналитик Николай Кульбака в разговоре с MSK1.RU уверен, что по авиакомпаниям больно бьет и экономическая ситуация, сложившаяся в России за последние 1,5 года. Эксперт считает, что самое главное для фирм-перевозчиков во время кризиса — сократить инвестиции и уменьшить расходы — сокращать персонал и количество услуг. Но это, естественно, приводит к снижению качества услуг и росту цен на них.
— У компаний отменились зарубежные рейсы, снизились объемы перелетов и появились проблемы с деталями, которые закупали из-за границы, поэтому — ничего удивительного, — рассказал экономист.
Чистая прибыль по итогам 2022 года стала для «Уральских авиалиний» наибольшей за последнее время. Она составила 13 миллиардов рублей. Тогда как в 2021 году она была 5,5 миллиарда, а 2020 год завершился с чистым убытком в 5,85 миллиарда. В 2019 году чистая прибыль составила 2 миллиарда рублей, в 2018 году — всего 385 миллионов. С начала
Кандидат экономических наук и профессор РАНХиГС Юрий Юденков рассказал MSK1.RU, что в первую очередь в тяжелое время компании должны обращаться за поддержкой к государству.
— Можно уйти от банкротства с помощью новых продуктов или расширения тех, которые пользуются спросом, — пояснил экономист.
Кроме того, Юденков считает важным адекватное построение маркетинговой стратегии. То есть клиентам должны лучше продавать товар.
Какие проблемы возникают?
Многое зависит от политики, которую вводит руководство авиакомпании. Николай Кульбака считает, что могут начаться махинации и серые схемы, с помощью которых перевозчики будут повышать свой доход.
— В компаниях есть разные отделы, и каждый выживает по-своему. Если находится недобросовестный сотрудник, который может смухлевать, он это сделает. Обвинять компанию целиком я бы не стал. Иногда это происходит на более низком уровне, не с подачи руководства или с его молчаливого согласия, — рассказал экономист.
Эксперты считают, что нельзя назвать ошибки проблемой топ-менеджеров и компании целиком. По словам Юденкова, скорее что-то не так с процессами на местах.
— Есть два ведущих фактора: персонал и техника. Если проблемы не с самолетами, а с персоналом, то нужно разбираться, в чем дело. Все регламенты, порядок действий в авиации прописаны. Внутренний контроль должен определять, насколько персонал выполняет те инструкции, которые есть в компании. Может быть, сами инструкции какие-то левые, написаны не очень качественно, — добавил экономист.
Как это скажется на простых людях?
По поводу того, во что выльется сложившаяся ситуация для пассажиров, мнения экспертов расходятся. Кульбака утверждает, что если на рынке снижается спрос, то это ведет к сильным потерям.
— Это сказывается на снижении количества предоставляемых услуг, снижении их качества и повышении цены. Волшебства не бывает, — рассказал эксперт.
Юденков же считает, что главная задача компании в кризисное время — сделать так, чтобы на потребителе кризис никак не сказался.
— Авиакомпании необходимо перевезти людей максимально быстро, причем максимально комфортно, чтобы принести пассажирам минимум страданий во время полета, — объяснил он. — В случае, когда сделать это не удается, необходимо искать проблему и устранять ее.
Напомним, что 15 августа 2023 года исполнилось четыре года с момента аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний». Как только судно оторвалось от земли, в двигатель попала стая чаек. Через несколько секунд оба двигателя отказали, а самолет перешел в постоянное устойчивое снижение. Мы публиковали интервью с командиром воздушного судна Дамиром Юсуповым.
Это происшествие называют «чудом на кукурузном поле», потому что все пассажиры и члены экипажа остались живы. Самолет с полными топливными баками удалось посадить без возгорания. Десятки людей получили травмы, а второй пилот Георгий Мурзин попал в больницу с ушибом грудной клетки. Тогда самолет восстанавливать не стали.