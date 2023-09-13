«Есть два фактора: персонал и техника». Эксперты — о том, почему цены на авиаперелеты растут, а качество перелетов падает

А недавно интернет заполонили истории о сотруднике «Уральских авиалиний» Ильдаре Латыпове, который вынуждал пассажиров аэропорта Домодедово платить за незначительный перевес и запрещал им проверять вещи в калибраторе повторно.

MSK1.RU решил разобраться, почему в последнее время у «Уральских авиалиний» (и не только у них, так как похожая ситуация и у других российских авиаперевозчиков) столько проблем, и это несмотря на то, что цены для россиян на перелеты всё время растут, а качество услуг падает. Разбираемся, почему так происходит.