«Звал охранника выйти один на один»: новосибирец с ножом прорывался к букмейкерам сделать ставку

Ранним утром 8 сентября сотрудникам букмекерской конторы на ул. Кошурникова в Новосибирске пришлось вызывать наряд ГБР из-за буйного посетителя. Мужчина был пьян и вел себя некорректно, из-за чего его вывели из помещения. Однако он решил вернуться, рассказали в АБ «Гвардия».
— Во второй раз хулиган объявился на пороге уже с ножом в руках. Недовольный отказом пропустить его во внутрь, мужчина пытался провоцировать охранника выйти на улицу и поговорить один на один, — рассказали в «Гвардии».
До места вызова наряд охраны не доехал: увидев, что сотрудники букмекерской конторы нажали тревожную кнопку, дебошир спешно ретировался.
Согласно информации сервиса «2ГИС», на улице Кошурникова в Новосибирске зарегистрирована только одна букмекерская контора — «Фонбет». По телефону горячей линии журналиста соединить с конкретным офисом для уточнения не смогли.
Калининский районный суд 1 августа начал рассматривать уголовное дело против Константина Никулина, Евгения Кролевца и Данила Даринского: подельники с обрезом крышевали букмекерские конторы.