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«Звал охранника выйти один на один»: новосибирец с ножом прорывался к букмейкерам сделать ставку

Мужчина был навеселе и дважды пытался проникнуть внутрь, вооружившись ко второму заходу

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Инцидент произошёл около 6 утра

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Ранним утром 8 сентября сотрудникам букмекерской конторы на ул. Кошурникова в Новосибирске пришлось вызывать наряд ГБР из-за буйного посетителя. Мужчина был пьян и вел себя некорректно, из-за чего его вывели из помещения. Однако он решил вернуться, рассказали в АБ «Гвардия».

— Во второй раз хулиган объявился на пороге уже с ножом в руках. Недовольный отказом пропустить его во внутрь, мужчина пытался провоцировать охранника выйти на улицу и поговорить один на один, — рассказали в «Гвардии».

До места вызова наряд охраны не доехал: увидев, что сотрудники букмекерской конторы нажали тревожную кнопку, дебошир спешно ретировался.

Согласно информации сервиса «2ГИС», на улице Кошурникова в Новосибирске зарегистрирована только одна букмекерская контора — «Фонбет». По телефону горячей линии журналиста соединить с конкретным офисом для уточнения не смогли.

Калининский районный суд 1 августа начал рассматривать уголовное дело против Константина Никулина, Евгения Кролевца и Данила Даринского: подельники с обрезом крышевали букмекерские конторы.

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