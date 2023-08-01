Вымогатель с обрезом и командой из 13 громил крышевал букмекерские конторы — его начнут судить

Калининский районный суд 1 августа начал рассматривать уголовное дело против Константина Никулина, Евгения Кролевца и Данила Даринского. Об этом рассказали в управлении судебного департамента Новосибирской области.
По данным следствия, Никулин придумал преступную схему и привлек 13 молодых людей, чтобы нападать на пункты приема ставок АО «СпортБет» и требовать с них деньги.
— Органами предварительного расследования установлено, что Никулин К. Ю. предложил ранее знакомым Кролевцу Е. С., Даринскому Д. Н. и неустановленным в ходе следствия лицам численностью 11 человек в течение длительного периода времени в разных составах уничтожить и повредить имущество, принадлежащее АО «СпортБет» (пункты приема ставок), — сообщили в Калининском суде.
Как следует из материалов дела, Никулин взял на себя функции организатора и при необходимости обеспечивал своих помощников оружием, а те в свою очередь громили имущество букмекерских контор. Ущерб, по данным следствия, составил более 1 миллиона 838 тысяч рублей.
— 10 августа 2022 Константин Никулин под угрозой уничтожения и повреждения имущества незаконно требовал от сотрудника АО «СпортБет», предполагая, что тот является руководителем указанной организации, передачи ему денежных средств в размере 3 миллионов рублей, что является крупным размером, — сообщили в суде.
Для полного сходства с вымогателем из 90-х Никулин, согласно материалам дела, незаконно хранил самодельный обрез, сделанный из ружья.
Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Константину Никулину вменяют вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (часть 3 статьи 163 УК РФ), покушение на уничтожение чужого имущества (часть 3 статьи 33 — часть 2 статьи 167 УК РФ) и незаконное хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
Евгения Кролевца и Данила Даринского обвиняют в уничтожении чужого имущества, им грозит по 5 лет лишения свободы каждому.
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