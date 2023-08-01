Вымогатель с обрезом и командой из 13 громил крышевал букмекерские конторы — его начнут судить

По данным следствия, Никулин придумал преступную схему и привлек 13 молодых людей, чтобы нападать на пункты приема ставок АО «СпортБет» и требовать с них деньги.

— Органами предварительного расследования установлено, что Никулин К. Ю. предложил ранее знакомым Кролевцу Е. С., Даринскому Д. Н. и неустановленным в ходе следствия лицам численностью 11 человек в течение длительного периода времени в разных составах уничтожить и повредить имущество, принадлежащее АО «СпортБет» (пункты приема ставок), — сообщили в Калининском суде.