На борту был новосибирец: стало известно состояние путешественников, на катамаран которых напали акулы

Стало известно, в каком состоянии путешественники, на катамаран которых в Тихом океане напали акулы. На борту находилось три человека, среди них был новосибирец Станислав Березкин.
Как рассказала НГС Анна Косыхина пресс-секретарь кругосветной экспедиции, сейчас путешественники в порядке, они находятся на спасательном судне.
— Несколько минут назад с ними созванивалась руководитель берегового штаба Юлия Колюжная. Путешественники в порядке, они здоровы, повреждений никаких нет. Сейчас они приходят в себя, о моральном состоянии пока говорить сложно, — сообщила Анна.
По словам пресс-секретаря, акулы и раньше нападали на катамаран, но укусы были незначительные: дыры удавалось залатать. В этот раз, отмечает Анна, акул было много, они сильно прокусили левый и правый баллон, из-за этого потерялась координация, а задняя часть судна начала уходить под воду.
Сейчас экипаж решает, продолжать ли дальше путешествие.
Кругосветная экспедиция, в которой участвуют Евгений Ковалевский, Станислав Березкин и Винсент Томас Этьен, началась 1 июля 2021 года в городе Кронштадт. Сначала путешественники шли на тримаране — надувном судне с тремя баллонами, но в Атлантическом океане судно потеряло управление. Тогда на помощь пришел сухогруз, тримаран пытались спасти, но не получилось.
— Юлия Калюжная узнала, что на острове Пасхи хранится несколько лет катамаран от того же производителя, путешественники продолжили экспедицию на нем. Они почти прошли Тихий океан, но на катамаран напали акулы, — объяснила Анна.
Несколько лет назад НГС рассказывал о семье путешественников Клочковых, в ноябре 2021 года они завершили свою трёхлетнюю кругосветку там же, где и начинали — во Французской Полинезии. В 2022 году они отправились назад в Россию.