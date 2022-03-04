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Семья с детьми из Новосибирска возвращается в Россию после трехлетнего кругосветного путешествия на яхте

Путешественники выдвинулись из Полинезии и направились в сторону Владивостока

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Семья новосибирских путешественников отправилась после трехлетнего кругосветного путешествия на родину

Семья новосибирских путешественников отправилась после трехлетнего кругосветного путешествия на родину

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Семья Андрея и Марины Клочковых из Новосибирска с дочерьми Анастасией и Ладой, путешествующие на яхте Lady Mary, выдвинулись из Французской Полинезии и отправились на родину.

Путешественники планируют пересечь половину Тихого океана нон-стоп за 2–2,5 месяца.

Андрей Клочков с младшей дочерью Ладой

Андрей Клочков с младшей дочерью Ладой

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— Мы настраиваемся на нон-стоп, потому что: во-первых, все острова Тихого океана продолжают оставаться закрытыми на ковид. Соответственно, заходить, скорее всего, никуда не будем, хотя по пути довольно много островов: Маршалловы, Кирибати — тот самый, который нас уже не пустил, есть много островов Микронезии… Но в связи с создавшейся политической обстановкой Микронезия отказалась от дипломатических отношений с Россией несколько дней назад. Соответственно, войти куда-то шансов стало еще меньше, чем до 24 февраля. Первые пять с половиной тысяч миль будет не очень трудно, а вот последняя тысяча миль будет трудной: во-первых, станет холодно, а во-вторых, там всегда дует очень сильный ветер — и ветер дует прямо из Владивостока нам навстречу. Вот этот путь — самый непредсказуемый, — рассказала Марина Клочкова.

Последняя тысяча миль перед Владивостоком будет самой сложной, говорят Клочковы

Последняя тысяча миль перед Владивостоком будет самой сложной, говорят Клочковы

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В начале декабря НГС рассказал, что Клочковы завершили в ноябре 2021 года свою трёхлетнюю кругосветку там же, где и начинали — во Французской Полинезии, и стали готовиться к возвращению на родину.

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