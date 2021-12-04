Семья с детьми из Новосибирска завершила кругосветку на яхте: как они 8 лет жили в океане

— Мы проходили через сильнейшие шторма. У нас были штили, когда море ровное, не колышется, и ты не двигаешься никуда. И не известно, что тяжелее морально: шторм или штиль. У нас был сложнейший поход в Антарктиду, когда надо мониторить обстановку двадцать четыре часа в сутки: следить за погодой, следить за льдами. И неважно, идешь ты между льдинами днем, ночью или находишься на якоре. Но, пожалуй, самым сложным было полуторагодовое ожидание продолжения нашего путешествия, когда мы застряли в Австралии из-за начавшейся пандемии. И вот эти полтора года нам дались крайне тяжело: была такая моральная усталость от того, что мы не можем продолжить путь. И когда наконец чуть-чуть границы начали приоткрываться, при первой же возможности мы решили завершить пятый этап нашей сложнейшей кругосветки, — рассказал Андрей.

