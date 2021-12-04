Семья с детьми из Новосибирска завершила кругосветку на яхте: как они 8 лет жили в океане

Семья Клочковых из Новосибирска 26 ноября завершила кругосветное путешествие на яхте Lady Mary. За три года Андрей и Марина вместе с дочерями Анастасией и Ладой обогнули земной шар с запада на восток. Кругосветка состояла из пяти этапов: последний длился 85 дней и закончился там же, где и начался в ноябре 2018 года, — во Французской Полинезии. Корреспондент НГС Илья Калинин один из первых пообщался с путешественниками после завершения их многолетнего путешествия. За связь с семьей Клочковых НГС благодарит их подругу Олесю Романову.
Закончилось кругосветное путешествие на яхте Lady Mary новосибирской семьи Клочковых. Кругосветка началась 22 ноября 2018 года и прошла с запада на восток. До этого
— Мы [в 2014 году] начали стартом из Черногории, прошли Средиземное море, дошли до Канарских островов, потом была Западная Африка: Сенегал, Гамбия, острова Зеленого мыса — Кабо-Верде. Потом — переход Атлантики, путь на Южную Америку, Карибские острова… Куба, Мексика, Колумбия и через Панамский канал вышли в Тихий океан. Там были Галапагосские острова, остров Пасхи, остров Питкэрн. И оттуда мы дошли до Французской Полинезии. Таким образом, прошли половину кругосветного плавания. Соответственно в Полинезии в 2018 году мы прервали свою первую кругосветку и начали другую, которую на сегодняшний день завершили. Фактически кругосветка одна у нас не законченная, а вторую мы завершили буквально на днях, — рассказал корреспонденту НГС капитан парусной яхты и глава семейства Андрей Клочков.
Второе путешествие — с запада на восток — состояло из пяти этапов. Эта кругосветка началась от острова Французской Полинезии Бора-Бора, прошла через мыс Горн, мыс Доброй Надежды, мыс Луин, с заходом в Антарктиду и финишем во Французской Полинезии. 26 ноября Клочковы пересекли свой трек трехлетней давности между островами Муреа и Хуахине. Пятый, заключительный, этап трехлетнего путешествия длился 85 дней.
Единственная остановка во время прохождения последнего этапа была на
— Мы проходили через сильнейшие шторма. У нас были штили, когда море ровное, не колышется, и ты не двигаешься никуда. И не известно, что тяжелее морально: шторм или штиль. У нас был сложнейший поход в Антарктиду, когда надо мониторить обстановку двадцать четыре часа в сутки: следить за погодой, следить за льдами. И неважно, идешь ты между льдинами днем, ночью или находишься на якоре. Но, пожалуй, самым сложным было полуторагодовое ожидание продолжения нашего путешествия, когда мы застряли в Австралии из-за начавшейся пандемии. И вот эти полтора года нам дались крайне тяжело: была такая моральная усталость от того, что мы не можем продолжить путь. И когда наконец чуть-чуть границы начали приоткрываться, при первой же возможности мы решили завершить пятый этап нашей сложнейшей кругосветки, — рассказал Андрей.
Конечно, большую часть времени семья Клочковых проводила на яхте вблизи берегов. В Западной Австралии Настя и Лада даже ходили в русскую школу, посещали кружки и секции: музыку, плавание, танцы, рисование. Во время путешествия младшая дочь Клочковых проходила школьное обучение, как и ее сверстники, только постоянно онлайн.
— С обучением детей было бы значительно сложнее, случись наше кругосветное плавание десять лет назад. Сейчас хорошо, что есть интернет и есть возможность учиться дистанционно на русском языке. Лада у нас учится в Русской географической школе Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного. Перешла в пятый класс. На длинные переходы, когда нет возможности выйти на связь, она учится сама по учебникам и отправляет фотографии своих работ в тетради учителям, как появляется связь. Когда есть интернет и разница во времени позволяет, у нее — онлайн-уроки перед компьютером, — объяснила старший помощник капитана Марина Клочкова.
Сейчас семья Клочковых готовится к еще одному сложному этапу — возвращению домой.
— Последний раз в России мы были почти пять лет назад — летали с Кубы всего на полтора месяца. По дому и по родине — по России — мы очень скучаем и хотим поскорее добраться домой, — заметила корреспонденту НГС Анастасия Клочкова, которая на яхте выполняет роль второго помощника капитана.
— Мы предполагаем, что будем идти через весь Тихий океан, но перед этим нам нужно устранить достаточно серьезную поломку — наш сломавшийся опреснитель [воды]. С ним мы будем полностью автономны. Запасы продовольствия сейчас на 4–5 месяцев; если еще где-то пополним, будет на 6–7 месяцев. Этого вполне хватит, чтобы добраться до Владивостока. Если же будем подходить поздно, когда наступят зима и обледенение, то резервный порт захода мы избираем себе в Южной Корее: предположительно это город Пусан. Сейчас будем решать вопросы о возможности захода в эти порты, — рассказал журналисту о готовящемся возвращении домой капитан яхты.
После возвращения в Новосибирск Клочковы планируют задержаться дома примерно на полтора года. Говорят, надо уладить некоторые дела по бизнесу (связан с арендой коммерческой недвижимости), вопросы по школе, написать три книги о путешествиях, разобрать фото и видеоархивы, сделать видеофильмы и так далее.
— У Анастасии есть предложение по работе. Она у нас дипломированный шкипер: в Кейптауне получила корочки капитана. У нее есть предложение быть в составе команды на экспедиционной яхте. Яхта водит маршруты в полярные широты. Это очень интересный проект, и Анастасия вольется в свою собственную жизнь. Поэтому в таком формате, как сейчас, семейного путешествия, наверное, уже не случится. Мы будем привлекать к участию других людей, возможно, детей и подростков. Экспедиции будут более краткосрочными, но более многолюдными. Вот такой пока сейчас у нас проект, и не один, зреет в голове, — поделилась планами Марина Клочкова.
В планах у новосибирских путешественников — пройти от Дальнего Востока через Тихий океан и на Аляску, откуда через северо-западный морской путь и север Канады перебраться в Атлантику и мимо Гренландии с Исландией попасть в европейскую часть мира. Андрей добавил, что им также хочется вернуться в Антарктиду, но для этого надо поменять яхту с пластиковым корпусом на металлическое судно. И есть еще идея маршрута по Тихому океану с заходом на острова с двойным названием, которые открыты русскими мореходами.
Такую прошедшую кругосветку, замечают Клочковы, в составе семьи с детьми никто в мире еще не делал. И их поход, заметила Марина, войдет в Книгу рекордов России как самое южное кругосветное плавание, совершенное семейным экипажем с детьми. Всего в океане семья Клочковых провела уже около восьми лет.
В августе НГС писал о том, как сибиряк разработал полярную станцию для Федора Конюхова — путешественник неделю один жил в ней на Северном полюсе.