Акулы атаковали катамаран русских путешественников. Судно утонуло

Акулы атаковали катамаран Russian Ocean Way 5 в Коралловом море. На борту в этот момент находились участники кругосветной экспедиции Томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин, а также француз Винсент Томас Этьен.
Как сообщается в телеграм-канале экспедиции, хищники неоднократно нападали на катамаран в последние дни. В первый раз — 4 сентября, когда экспедиция находилась примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса (Австралия). Тогда путешественникам удалось выстоять, но хищники повредили задний левый баллон судна, и он полностью ушел под воду. В ночь на 6 сентября после очередной атаки акул экипажу понадобилась помощь спасателей и они подали сигнал SOS.
— 5 сентября в 23:00 на судно вновь напали акулы и уже прокусили правый баллон, — говорится в сообщении экспедиции. — Катамаран потерял равновесие и начал тонуть.
Руководитель Берегового штаба Юлия Калюжная оперативно связалась со спасательной службой Австралии, и уже через 45 минут к катамарану подошел сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая.
Экспедицию удалось спасти, но катамаран пришлось оставить на растерзание хищной стае — на сухогрузе не было приборов для его погрузки на борт. На спасательном корабле путешественники отправились в австралийский город Брисбен.
Экспедиция стартовала в июле 2021 года. Сперва путешественники шли на надувном парусном тримаране