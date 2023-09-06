freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 97.54
eur 104.90
Тема дняДавка в школе попала на видео
Все новости
Все новости
Подробности

Акулы атаковали катамаран русских путешественников. Судно утонуло

На борту находились три человека

317
Акулы уничтожили два баллона, державших катамаран на плаву

Акулы уничтожили два баллона, державших катамаран на плаву

Поделиться

Акулы атаковали катамаран Russian Ocean Way 5 в Коралловом море. На борту в этот момент находились участники кругосветной экспедиции Томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин, а также француз Винсент Томас Этьен.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: amsa.gov.au

Как сообщается в телеграм-канале экспедиции, хищники неоднократно нападали на катамаран в последние дни. В первый раз — 4 сентября, когда экспедиция находилась примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса (Австралия). Тогда путешественникам удалось выстоять, но хищники повредили задний левый баллон судна, и он полностью ушел под воду. В ночь на 6 сентября после очередной атаки акул экипажу понадобилась помощь спасателей и они подали сигнал SOS.

В аварийном состоянии экспедиция продержалась сутки и прошла около ста миль, пока стая акул вновь не напала

В аварийном состоянии экспедиция продержалась сутки и прошла около ста миль, пока стая акул вновь не напала

Поделиться

— 5 сентября в 23:00 на судно вновь напали акулы и уже прокусили правый баллон, — говорится в сообщении экспедиции. — Катамаран потерял равновесие и начал тонуть.

Руководитель Берегового штаба Юлия Калюжная оперативно связалась со спасательной службой Австралии, и уже через 45 минут к катамарану подошел сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая.

Команде удалось спасти только личные вещи

Команде удалось спасти только личные вещи

Поделиться

Экспедицию удалось спасти, но катамаран пришлось оставить на растерзание хищной стае — на сухогрузе не было приборов для его погрузки на борт. На спасательном корабле путешественники отправились в австралийский город Брисбен.

Никто из участников экспедиции не пострадал

Никто из участников экспедиции не пострадал

Поделиться

Экспедиция стартовала в июле 2021 года. Сперва путешественники шли на надувном парусном тримаране 12 х 8 метров, но в марте 2023 года в Тихом океане у судна сломалось рулевое управление. Тримаран спасти не удалось, а команду подобрало коммерческое судно, на котором путешественники добрались до Чили. Решив не отказываться от продолжения экспедиции, кругосветники вспомнили, что на острове Пасхи у них хранится парусный надувной катамаран. Путешественники модернизировали его и продолжили путь. Сейчас, когда очередной катамаран пошел ко дну, команда не намерена сдаваться и планирует завершить начатое.

По теме

АкулыОкеанЭкспедицияПутешественникиКругосветное путешествиеКатамаранЗатонулСудно
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter