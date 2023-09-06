Акулы атаковали катамаран русских путешественников. Судно утонуло

Как сообщается в телеграм-канале экспедиции, хищники неоднократно нападали на катамаран в последние дни. В первый раз — 4 сентября, когда экспедиция находилась примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса (Австралия). Тогда путешественникам удалось выстоять, но хищники повредили задний левый баллон судна, и он полностью ушел под воду. В ночь на 6 сентября после очередной атаки акул экипажу понадобилась помощь спасателей и они подали сигнал SOS.