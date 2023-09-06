Мать ударила ребенка: Бастрыкин проверит избиение малыша в больнице Новосибирска

Глава СК России Александр Бастрыкин проверит инцидент с избиением ребенка в больнице Новосибирска. Видео, как мать бьет малыша, появилось в социальных сетях.
В пресс-службе СК по Новосибирской области сообщили о том, мать ударила малыша в медицинском учреждении. Сейчас следователи проводят проверку.
— Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СКР по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.
На видео, которое опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» видно, что женщина бьет ребенка, затем кидает его на кровать и сбрасывает с него обувь. Малыш в это время плачет. Проверку также начали в ГУ МВД по региону.
Недавно следователи начали проверку после публикации в СМИ информации о жестоком обращении с маленькой девочкой в Калининском районе.