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СрочноПожар вспыхнул на улице Большевистской
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«Эвакуировали два кислородных баллона»: пожар вспыхнул на улице Большевистской

По информации МЧС, там загорелся цех

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Инцидент произошел на улице Большевистской, 92

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Вечером 4 сентября в Новосибирске вспыхнул пожар на улице Большевистской. Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», в городе загорелся завод торгового оборудования.

Информацию о пожаре прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По данным ведомства, инцидент произошел на улице Большевистской, 92. Там горел цех.

Сообщение о происшествии поступило в 20:31, из-за пожара на участке существовала угроза двум строениям.

— Здание металлическое размеры и площадь горения уточняется. Эвакуировали два кислородных баллона, — сообщили в ведомстве.

Локализовать пожар удалось в 21:06

Локализовать пожар удалось в 21:06

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Локализовать пожар удалось в 21:06. В МЧС уточнили, что на месте происшествия горели готовая продукция и мебель.

— Площадь горения 60 квадратных метров. 21:11 — ликвидация открытого горения, — уточнили в ведомстве.

В конце августа в МЧС поступила информация о пожаре на Королева. Специалистам сообщили, что там загорелся металлический контейнер с пиротехникой.

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