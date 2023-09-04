«Эвакуировали два кислородных баллона»: пожар вспыхнул на улице Большевистской

Вечером 4 сентября в Новосибирске вспыхнул пожар на улице Большевистской. Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», в городе загорелся завод торгового оборудования.
Информацию о пожаре прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По данным ведомства, инцидент произошел на улице Большевистской, 92. Там горел цех.
Сообщение о происшествии поступило в 20:31, из-за пожара на участке существовала угроза двум строениям.
— Здание металлическое размеры и площадь горения уточняется. Эвакуировали два кислородных баллона, — сообщили в ведомстве.
Локализовать пожар удалось в 21:06. В МЧС уточнили, что на месте происшествия горели готовая продукция и мебель.
— Площадь горения 60 квадратных метров. 21:11 — ликвидация открытого горения, — уточнили в ведомстве.
В конце августа в МЧС поступила информация о пожаре на Королева. Специалистам сообщили, что там загорелся металлический контейнер с пиротехникой.