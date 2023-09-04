«Эвакуировали два кислородных баллона»: пожар вспыхнул на улице Большевистской

— Площадь горения 60 квадратных метров. 21:11 — ликвидация открытого горения, — уточнили в ведомстве.



В конце августа в МЧС поступила информация о пожаре на Королева. Специалистам сообщили, что там загорелся металлический контейнер с пиротехникой.

