Очень сильный грохот: контейнер с пиротехникой загорелся на улице Королева — на месте пожарные

Днем 27 августа в Новосибирске вспыхнул пожар на улице Королева. Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, инцидент произошел на улице Королева, 40. Специалистам ведомства сообщили, что там загорелся металлический контейнер с пиротехникой.
Сообщение о происшествии поступила специалистам в 13:04. В результате пожара пострадал один человек, его с ожогами госпитализировали в областную больницу.
— Существовала угроза перехода пожара на соседнее здание пустого склада. Также загорелся мусор под электроподстанцией. В течение 15 минут сотрудники МЧС России локализовали возгорание, предотвратив распространение огня, — сообщили в ведомстве.
Через четыре минуты после локализации пожара специалисты ликвидировали открытое горение. По предварительным данным ведомства, в результате возгорания на улице Королева повреждены металлический контейнер и мусор под электроподстанцией.
НГС связался с жительницей Новосибирска (попросила не указывать имя в публикации), которая находилась вблизи возгорания. Она также сообщила, что на участке загорелась пиротехника.
— Слышали очень сильный грохот. И увидели, что взрывается пиротехника, — сказала женщина.
Накануне в Кемерове загорелось хранилище фейерверков и пиротехники. На место приехали сотрудники МЧС.