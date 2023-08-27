Очень сильный грохот: контейнер с пиротехникой загорелся на улице Королева — на месте пожарные

НГС связался с жительницей Новосибирска (попросила не указывать имя в публикации), которая находилась вблизи возгорания. Она также сообщила, что на участке загорелась пиротехника.



— Слышали очень сильный грохот. И увидели, что взрывается пиротехника, — сказала женщина.



Накануне в Кемерове загорелось хранилище фейерверков и пиротехники. На место приехали сотрудники МЧС.

