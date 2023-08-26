«Не праздничные залпы»: склад с пиротехникой загорелся в Кемерове

В Кемерове загорелось крупное хранилище фейерверков и пиротехники. Очевидцы публикуют кадры огромного столба дыма и взрывающихся салютов.



В областной столице Кузбасса началось крупное возгорание недалеко от торговых центров в Заводском районе города. Читатели NGS42.RU присылают видео с разных концов города, на которых виден огромный столб серого дыма, а также слышен непрекращающийся треск от взрывов.

