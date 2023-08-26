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«Не праздничные залпы»: склад с пиротехникой загорелся в Кемерове

Над зданием взрываются фейерверки

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На месте уже работают спасатели

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В Кемерове загорелось крупное хранилище фейерверков и пиротехники. Очевидцы публикуют кадры огромного столба дыма и взрывающихся салютов.

В областной столице Кузбасса началось крупное возгорание недалеко от торговых центров в Заводском районе города. Читатели NGS42.RU присылают видео с разных концов города, на которых виден огромный столб серого дыма, а также слышен непрекращающийся треск от взрывов.

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Видео: читательница NGS42.RU

Черный столб дыма видно из разных концов города. Эти фото сделаны по дороге в аэропорт

Черный столб дыма видно из разных концов города. Эти фото сделаны по дороге в аэропорт

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Видео: «Инцидент Кузбасс» /Telegram

Как уточнила редакции пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, на месте крупного возгорания уже работает 11 единиц техники.

По данным источника NGS42.RU, в субботу, 26 августа, в Кемерове загорелся крупный склад пиротехники. Здание, в котором находилось хранилище, частично обрушилось. Информации о том, был ли кто-то в здании, пока нет.

Редакция NGS42.RU уже выдвинулась на место происшествия. Подробности выясняются.

Ранее в Новосибирске закончили разбирать дом на Линейной, 39, в котором в феврале произошел взрыв газа. Разбирать здание начали в июне.

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