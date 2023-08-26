«Не праздничные залпы»: склад с пиротехникой загорелся в Кемерове

В Кемерове загорелось крупное хранилище фейерверков и пиротехники. Очевидцы публикуют кадры огромного столба дыма и взрывающихся салютов.
В областной столице Кузбасса началось крупное возгорание недалеко от торговых центров в Заводском районе города. Читатели NGS42.RU присылают видео с разных концов города, на которых виден огромный столб серого дыма, а также слышен непрекращающийся треск от взрывов.
Как уточнила редакции пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, на месте крупного возгорания уже работает 11 единиц техники.
По данным источника NGS42.RU, в субботу, 26 августа, в Кемерове загорелся крупный склад пиротехники. Здание, в котором находилось хранилище, частично обрушилось. Информации о том, был ли кто-то в здании, пока нет.
Редакция NGS42.RU уже выдвинулась на место происшествия. Подробности выясняются.
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