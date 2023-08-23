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Взрыв газа на Линейной

Взорвавшийся дом на Линейной полностью снесли: фото с пустыря

Разбирать здание начали в июне

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Городские власти торопились со сносом, потому что на объекте фиксировали подвижки плит

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В Новосибирске закончили разбирать дом на Линейной, 39, в котором в феврале произошел взрыв газа.

Сносить здание, по данным с паспорта объекта, начали 16 июня и вчера, 22 августа, работы на объекте завершили. Корреспондент НГС побывала на месте.

Место, где раньше стоял дом, обнесено забором из профлиста. На территорию можно попасть через проезд для машин. Утром 23 августа рабочих на объекте не было. Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, когда начнется этап благоустройства. В прошлом сообщалось, что на месте дома будет сделан сквер.

Вокруг забора еще есть строительный мусор

Вокруг забора еще есть строительный мусор

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Последним этапом станет благоустройство территории, где стоял дом. Горожане предлагали <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/03/02/72101705/" class="_" target="_blank">разбить на его месте аллею памяти</a>

Последним этапом станет благоустройство территории, где стоял дом. Горожане предлагали разбить на его месте аллею памяти

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Трагедия на Линейной, 39 произошла после того, как в дом заходили мошенники. В результате обрушения подъезда погибли 14 человек, самой младшей из них было 2 года. На месте работали спасатели, полиция и медики, завалы разбирали около суток. НГС собрал в одном видео всё, что известно о происшествии.

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