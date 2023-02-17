14 погибших, разрушения, боль родных: в одном видео смотрим историю трагедии на Линейной

9 февраля в Новосибирске произошла трагедия — взорвался газ в доме на улице Линейная, 39. В результате обрушения погибли 14 человек, самой младшей из них было 2 года. На месте работали спасатели, полиция и медики, завалы разбирали около суток. НГС собрал в одном видео всё, что известно о происшествии.

