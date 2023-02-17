14 погибших, разрушения, боль родных: в одном видео смотрим историю трагедии на Линейной

9 февраля в Новосибирске произошла трагедия — взорвался газ в доме на улице Линейная, 39. В результате обрушения погибли 14 человек, самой младшей из них было 2 года. На месте работали спасатели, полиция и медики, завалы разбирали около суток. НГС собрал в одном видео всё, что известно о происшествии.
— На работу я ушел примерно где-то в 07:30, я вышел из квартиры. Еще меня соседка по лестничной клетке спросила: «У нас пахнет в подъезде газом?» Я сказал: «Да, пахнет, вызовите газовщиков». И ушел, — вспомнил один из жителей дома, Богдан.
Жильцы сразу сказали, что за несколько дней до трагедии в квартирах проверяли газовое оборудование и что-то меняли подозрительные люди. После этого следователи задержали жителей Омска Ирину Урбах и Евгения Кавуна — их обвинили в том, что они меняли газовые шланги в доме, в результате чего и произошла утечка. Обвиняемых отправили под арест.
Одну из пострадавших от взрыва НГС посетил в больнице. Посмотрите в видео, как женщина чувствует себя сейчас.