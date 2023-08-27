«Взрывы и пожар»: дым поднялся над домами в Дзержинском районе

Днем 27 августа в Новосибирске заметили дым, который поднялся над домами в Дзержинском районе. Как сообщил редакции читатель НГС Grandmix, инцидент произошел на улице Кропоткина в районе остановки «Кавалерийская». Он уточнил, что услышал звук, похожий на взрыв.
— Взрывы и пожар, — сообщил читатель НГС. — В конце Кропоткина.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России с просьбой прокомментировать ситуацию. Журналист издания также позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирска, чтобы узнать, поступали ли сообщения специалистам. Корреспондента направили в ГУ МВД России по Новосибирской области. В последнем сообщили, что уточнят информацию.
В ночь на 25 августа в Новосибирске произошел пожар. Огонь уничтожил двухэтажный дом.