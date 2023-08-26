«Только детей успели вытащить!» От удара молнии в Новосибирске сгорел двухэтажный дом: видео

В ночь на 25 августа пожар практически уничтожил двухэтажный дом на улице Белореченской в микрорайоне Пашино в Новосибирске. Возгорание вызвал удар молнии, рассказала НГС одна из погорельцев.
— Нас там три семьи проживало: одна на первом этаже, две — на втором. Молния ударила ровно в полночь, крыша сразу загорелась. Пожарных вызвали соседи из дома напротив, а мы побежали спасать жильцов: разбудили тех, кто спал. У обеих семей со второго этажа сгорели все вещи: только детей успели вытащить. Выбегали босиком, — рассказала НГС Маргарита Арутюнян.
В МЧС предварительной причиной возгорания назвали грозу.
— 42 минуты потребовалось для ликвидации пожара. В результате огонь повредил дом по всей площади в 192 квадратных метра. На тушение реагировали 26 человек и 8 единиц техники, — заявили в МЧС Новосибирской области.
Из-за ночной непогоды в те сутки 40 населенных пунктов остались без электричества, сообщили в «РЭС». В городе аварийно отключили свет в сотнях домов.