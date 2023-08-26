«Только детей успели вытащить!» От удара молнии в Новосибирске сгорел двухэтажный дом: видео

— Нас там три семьи проживало: одна на первом этаже, две — на втором. Молния ударила ровно в полночь, крыша сразу загорелась. Пожарных вызвали соседи из дома напротив, а мы побежали спасать жильцов: разбудили тех, кто спал. У обеих семей со второго этажа сгорели все вещи: только детей успели вытащить. Выбегали босиком, — рассказала НГС Маргарита Арутюнян.