Три пожара из-за грозовых разрядов: что новосибирским спасателям пришлось тушить во время непогоды

В это же время, в 23:40, в ДНТ «Берег» в селе Ленинское Новосибирского района произошел пожар в частном доме. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит деревянное строение и из-за порывов ветра есть угроза соседним домам.

— Газодымозащитники проверили здание на наличие людей, там никого не было. Ликвидировать пожар удалось за 36 минут. Общая площадь горения составила 150 квадратных метров. Огонь повредил мансардный этаж, чердачное помещение и крышу. Веранда и соседние дома не повреждены, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

