Три пожара из-за грозовых разрядов: что новосибирским спасателям пришлось тушить во время непогоды

В ночь с 24 на 25 августа сотрудники МЧС выезжали на три крупных пожара в Новосибирском районе и Новосибирске. По предварительным причинам, к возгоранию привели грозовые разряды. Окончательные причины пожаров выясняет дознаватели МЧС России.
В 23:40 в Красном Яре Ордынского района загорелся пустой склад на улице Сибирской. О пожаре сообщил очевидец.
— К прибытию первого пожарно-спасательного расчета горела кровля строения по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседний склад. Для локализации пожара на общей площади 560 квадратных метров ушел час. Затем через десять минут открытое горение было ликвидировано, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Соседние постройки не загорелись. На тушение реагировала усиленная группа пожарных, в том числе местная добровольная пожарная команда.
В это же время, в 23:40, в ДНТ «Берег» в селе Ленинское Новосибирского района произошел пожар в частном доме. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит деревянное строение и из-за порывов ветра есть угроза соседним домам.
— Газодымозащитники проверили здание на наличие людей, там никого не было. Ликвидировать пожар удалось за 36 минут. Общая площадь горения составила 150 квадратных метров. Огонь повредил мансардный этаж, чердачное помещение и крышу. Веранда и соседние дома не повреждены, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.
В 23:51 загорелся дом на улице Белореченской в Калининском районе Новосибирска. Из него эвакуировались четверо детей и семеро взрослых. Никто в пожаре не пострадал. 42 минуты потребовалось, чтобы ликвидировать пожар.
—В результате огонь повредил дом по всей площади в 192 квадратных метра. На тушение реагировали 26 человек и 8 единиц техники, — добавили в пресс-службе.
В МЧС по Новосибирской области призвали быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
Из-за ночной непогоды 40 населенных пунктов остались без электричества, сообщили в «РЭС». В городе аварийно отключили свет в сотнях домов.