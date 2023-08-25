Более 1300 домов без электричества оказались в Новосибирске: прошедшей ночью была жуткая гроза

В Новосибирске без электричества остались 1328 домов. Такие данные опубликованы на муниципальном портале. Около 700 домов при этом отключены аварийно.
Вчера, 24 августа, в некоторых районах Новосибирской области отключили электричество из-за грозы. Без света остались жители Чистой Слободы, Нижней Ельцовки, Юго-Западного жилмассива, Титова-Забалуева, Затулинского жилмассива.
Во многих домах свет появился еще ночью. В Чистой Слободе, по данным пресс-службы микрорайона, свет вернули в 00:26.
В службе «РЭС» корреспонденту НГС сообщили, что не могут назвать количество отключенных домов в области оперативно. НГС направил письменный запрос в компанию. При этом вчера и сегодня сотрудники РЭС работают в усиленном режиме.
НГС вел ночную онлайн-трансляцию о том, как переживали жители города ливень с грозой.