freedom
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 94.40
eur 102.47
СрочноБолее 1300 домов остались в Новосибирске без света
Все новости
Все новости

Более 1300 домов без электричества оказались в Новосибирске: прошедшей ночью была жуткая гроза

Неполадки со светом у части горожан начались поздно вечером во время дождя

3 238

Кому-то пришлось провести ночь со свечами

Поделиться

В Новосибирске без электричества остались 1328 домов. Такие данные опубликованы на муниципальном портале. Около 700 домов при этом отключены аварийно.

Вчера, 24 августа, в некоторых районах Новосибирской области отключили электричество из-за грозы. Без света остались жители Чистой Слободы, Нижней Ельцовки, Юго-Западного жилмассива, Титова-Забалуева, Затулинского жилмассива.

Во многих домах свет появился еще ночью. В Чистой Слободе, по данным пресс-службы микрорайона, свет вернули в 00:26.

В службе «РЭС» корреспонденту НГС сообщили, что не могут назвать количество отключенных домов в области оперативно. НГС направил письменный запрос в компанию. При этом вчера и сегодня сотрудники РЭС работают в усиленном режиме.

НГС вел ночную онлайн-трансляцию о том, как переживали жители города ливень с грозой.

Обновлено

В пресс-службе «РЭС» сообщили, сотрудники продолжают восстанавливать последствия грозы.

— В течение ночи, пока стихия набирала обороты, аварийные отключения электроснабжения произошли в 40 населенных пунктах Новосибирского, Мошковского, Ордынского, Сузунского, Искитимского, Коченевского и Колыванского районов Новосибирской области, города Обь и части города Новосибирска, — рассказали в пресс-службе «РЭС»

По теме

ЭлектричествоГрозаРЭСНовосибирск
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter