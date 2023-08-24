freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 94.44
eur 102.25
СрочноПутин высказался о крушении самолета Пригожина
Ведущие
Все новости
Все новости
Онлайн-трансляция

За окном сверкает молния, а дома мигает свет: как Новосибирск наблюдает за непогодой и переживает ее — онлайн

Ливень начался вечером 24 августа

979

Вечером 24 августа в Новосибирске начался дождь с грозой. Ливень обрушился как на левый, так и на правый берег города, из-за непогоды МЧС предупредило жителей Новосибирской области о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.

Мы ведем онлайн-трансляцию непогоды.

Поделиться

Читатели НГС сообщают, что во время дождя в их домах отключили электричество. Об этом сообщили жители улицы Волховская, микрорайонов Чистая слобода и Троллейный.

Поделиться

Поделиться

Улица Революции опять стала рекой Революции, сообщает читатель НГС. Он прислал видео затопленной улицы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Поделиться

Поделиться

На сайте «Яндекс.Погода» указано, что дождь идет в Новосибирске, Бердске, Мочище, Оби и других населенных пунктах Новосибирской области. Осадки прекратятся в районе 01:20 25 августа.

Поделиться

Поделиться

Новосибирцы сообщают, что из-за непогоды у них в домах начал мигать свет. Электричество не пропало, но ситуация пугающая.

Поделиться

Поделиться

Молнии также заметили на улице Грибоедова. Фотографию прислала НГС читательница Елизавета Заворина.

Поделиться

Поделиться

Дождь накрыл центр Новосибирска. Видео прислал редакции читатель НГС Дмитрий. Он сообщил, что записал кадры во дворе ресторана на Красном проспекте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Дмитрий

Поделиться

Поделиться

Молнии заметили в том числе в Дзержинском районе и на Шлюзе. Об этом сообщили читатели НГС.

Поделиться

Поделиться

Читатели НГС делятся фотографиями непогоды из разных районов Новосибирска. Так, один из них прислал редакции кадр с молнией, который он снял на улице Ипподромской.

Поделиться

По теме

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter