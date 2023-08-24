За окном сверкает молния, а дома мигает свет: как Новосибирск наблюдает за непогодой и переживает ее — онлайн

Читатели НГС сообщают, что во время дождя в их домах отключили электричество. Об этом сообщили жители улицы Волховская, микрорайонов Чистая слобода и Троллейный.
Поделиться
Улица Революции опять стала рекой Революции, сообщает читатель НГС. Он прислал видео затопленной улицы.
Поделиться
На сайте «Яндекс.Погода» указано, что дождь идет в Новосибирске, Бердске, Мочище, Оби и других населенных пунктах Новосибирской области. Осадки прекратятся в районе 01:20 25 августа.
Поделиться
Поделиться
Новосибирцы сообщают, что из-за непогоды у них в домах начал мигать свет. Электричество не пропало, но ситуация пугающая.
Поделиться
Молнии также заметили на улице Грибоедова. Фотографию прислала НГС читательница Елизавета Заворина.
Поделиться
Дождь накрыл центр Новосибирска. Видео прислал редакции читатель НГС Дмитрий. Он сообщил, что записал кадры во дворе ресторана на Красном проспекте.
Поделиться
Молнии заметили в том числе в Дзержинском районе и на Шлюзе. Об этом сообщили читатели НГС.
Поделиться
Читатели НГС делятся фотографиями непогоды из разных районов Новосибирска. Так, один из них прислал редакции кадр с молнией, который он снял на улице Ипподромской.
Поделиться