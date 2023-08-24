Сильные дожди, грозы, град: МЧС предупредило о возможном возникновении ЧС из-за непогоды

25 августа в Новосибирской области ожидаются местами дожди, грозы и град. МЧС предупредило жителей региона о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области 25 августа 2023 года ожидаются местами дожди, сильные дожди, грозы, град. При грозах шквал 17–
МЧС предупредило, что в регионе могут произойти чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением линий связи и электропередачи, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций.
Кроме того, в Новосибирской области возможны срывы кровли со зданий, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличение количества ДТП.
— Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты, — уточнили в ведомстве.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру:
Накануне синоптики сообщили, что к Новосибирской области приближается холодный фронт. Температура воздуха в регионе может опуститься до +4 градусов, также возможны дожди и порывы ветра до