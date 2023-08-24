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Сильные дожди, грозы, град: МЧС предупредило о возможном возникновении ЧС из-за непогоды

В регионе ожидается сильный ветер до 17–22 метров в секунду

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МЧС предупредило о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций

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25 августа в Новосибирской области ожидаются местами дожди, грозы и град. МЧС предупредило жителей региона о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области 25 августа 2023 года ожидаются местами дожди, сильные дожди, грозы, град. При грозах шквал 17–22 м/с, — сообщили в ведомстве.

МЧС предупредило, что в регионе могут произойти чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением линий связи и электропередачи, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Кроме того, в Новосибирской области возможны срывы кровли со зданий, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличение количества ДТП.

— Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты, — уточнили в ведомстве.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32, 051.

Накануне синоптики сообщили, что к Новосибирской области приближается холодный фронт. Температура воздуха в регионе может опуститься до +4 градусов, также возможны дожди и порывы ветра до 21 м/с.

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