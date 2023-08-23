Идет холодный фронт: в Новосибирской области ждут ветер до 21 м/с

К Новосибирской области приближается холодный фронт. Из-за этого температура может опуститься до +4 градусов, также возможны дожди и порывы ветра до 21 м/с. При этом в четверг, 24 августа, температура в городе может подняться до +30 градусов.
— Сейчас мы попали в теплый сектор, температура повышается, без осадков. Завтра днем, начиная с северо-запада Новосибирской области, начинает проходить холодный фронт. В связи с этим появляются осадки, по области даже сильные. Ждем усиление ветра, дожди, грозы. Над Новосибирском холодный фронт будет проходить днем 25 августа и ночью 26 августа, — рассказала Дарья Беспалова, исполняющий обязанности отдела метеопрогнозов ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
В Новосибирске 24 августа ожидается погода без осадков, ветер южный 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.
В пятницу 25 августа ночью преимущественно без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 6–11 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +22…+24 градуса.
26 августа ночью небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 7–12 м/с, порывы до 18 м/с, днем 4–9 м/с. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20 градусов.
На территории Новосибирской области 24 августа местами возможны кратковременные дожди, грозы. По востоку преимущественно без осадков. Ветер южный 4–9 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днем — до 17 м/с. Температура ночью +12…+17 градусов, днем +27…+32 градуса, по северо-западным районам +19…+24 градуса.
25 августа в регионе местами кратковременные и сильные дожди, грозы. Ветер юго-западный 6–11 м/с, порывы до 18 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы до 21 м/с. Температура ночью +14…+19 градусов, по западу +7…+12 градусов. Днем +16…+21, по востоку до +26 градусов
26 августа местами небольшие дожди, ночью по востоку местами умеренные дожди, грозы. Ветер западный ночью 7–12 м/с, порывы до 21 м/с, днем 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью температура +4…+9 градусов, местами до +14 градусов, днем +18…+23 градуса.
Накануне синоптики составили прогноз погоды на конец августа в Новосибирске. Ожидается, что температура будет существенно выше нормы.