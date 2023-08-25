«Ехали в лифте, ждали, пока перезагрузится»: часть Новосибирска во время пугающего ливня осталась без света

Поздно вечером 24 августа жители Новосибирска испытали на себе последствия проливного дождя и грозы: из-за непогоды в разных частях города начались проблемы со светом.
Редакция НГС получила множество сообщений от своих читателей — люди рассказывают, где возникли перебои с электричеством. Вот, что мы узнали:
— На «Чистой слободе» полчаса как нет света, — написали нам в 23:51.
— В Советском районе, Нижняя Ельцовка тоже отключили свет.
— Сухой лог: че-то грохнуло сильно и пропал интернет, но свет есть.
— Юго-Западный без света.
— У нас его просто нет. Пархоменко.
— Титова-Забалуева нет света.
— Юго-Западный, Радуга и рядом нет света. В ЖК Лето есть.
— Затулинский — мигает раз в минут 15, на пару секунд гаснет и все по новой, гроза мощная)
У кого-то из читателей просто мигает свет, но не гаснет.
— ГБШ мигает.
— Плахотного: есть свет и интернет, мигал один раз.
И самый страшный комментарий, который нам сегодня прислали из-за дождя:
— Ехали в лифте в этот момент, свет замигал, ждали пока перезагрузится система, чтобы просто выйти из него.
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