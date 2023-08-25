«Ехали в лифте, ждали, пока перезагрузится»: часть Новосибирска во время пугающего ливня осталась без света

Редакция НГС получила множество сообщений от своих читателей — люди рассказывают, где возникли перебои с электричеством. Вот, что мы узнали:

— На «Чистой слободе» полчаса как нет света, — написали нам в 23:51.

— В Советском районе, Нижняя Ельцовка тоже отключили свет.