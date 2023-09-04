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Седан въехал в полицейский УАЗ на Бердском шоссе — видео с места происшествия

Авария произошла на участке в сторону Академгородка

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Судя по кадрам, в аварию попали три машины

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В Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись три автомобиля: среди участников аварии — полицейский УАЗ «Патриот».

Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», авария произошла около остановки «Разъезд Иня». По данным сервиса 2ГИС, движение в сторону Академгородка затруднено, проехать можно только по правой полосе.

На фото и видео с места аварии видно, что в полицейскому автомобилю въехала в заднюю часть легковая машина, также на месте аварии стоит грузовая ГАЗель.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию. НГС также обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД.

В ночь на 1 сентября на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. На месте аварии собралось более 10 машин.

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ДТПАварияПолицейская машинаБердское шоссе
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