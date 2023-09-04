Седан въехал в полицейский УАЗ на Бердском шоссе — видео с места происшествия

В Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись три автомобиля: среди участников аварии — полицейский УАЗ «Патриот».
Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», авария произошла около остановки «Разъезд Иня». По данным сервиса 2ГИС, движение в сторону Академгородка затруднено, проехать можно только по правой полосе.
На фото и видео с места аварии видно, что в полицейскому автомобилю въехала в заднюю часть легковая машина, также на месте аварии стоит грузовая ГАЗель.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию. НГС также обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД.
В ночь на 1 сентября на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. На месте аварии собралось более 10 машин.