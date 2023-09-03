freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 0/10
usd 96.34
eur 104.61
Тема дняСмерть полугодовалой девочки заинтересовала СКР
Все новости
Все новости

Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка пострадали в ДТП в Искитимской районе

Honda Domani и ВАЗ 2121 не поделили дорогу

406

Водитель ВАЗа не уступил дорогу иномарке, хотя должен был

Поделиться

3 сентября на 62-м км автодороги Р-256 в ДТП пострадали три человека. По сообщению замначальника ГИБДД региона Андрея Кузнецова, водитель ВАЗ-2121 не предоставил преимущество в движении встречному Honda Domani.

— В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля ВАЗ — женщина 60 лет, и 2 пассажира из «Хонды» — мальчик 2020 и девочка 2021 года рождения, — сообщается в официальном телеграм-канале Кузнецова.

3 сентября под Новосибирском пьяный водитель Lexus LS430 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Land Cruiser Prado. В ДТП пострадали 4-летний пассажир Toyota и 20-летняя пассажирка Lexus.

По теме

Пострадали в аварииДети пострадали в ДТПВАЗ-2112
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter