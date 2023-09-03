Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка пострадали в ДТП в Искитимской районе

3 сентября на 62-м км автодороги Р-256 в ДТП пострадали три человека. По сообщению замначальника ГИБДД региона Андрея Кузнецова, водитель ВАЗ-2121 не предоставил преимущество в движении встречному Honda Domani.
— В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля ВАЗ — женщина 60 лет, и 2 пассажира из «Хонды» — мальчик 2020 и девочка 2021 года рождения, — сообщается в официальном телеграм-канале Кузнецова.
3 сентября под Новосибирском пьяный водитель Lexus LS430 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Land Cruiser Prado. В ДТП пострадали 4-летний пассажир Toyota и 20-летняя пассажирка Lexus.