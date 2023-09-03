Новосибирец впал в кому после съезда в кювет, пострадали еще трое пассажиров

3 сентября в Тогучинском районе в ДТП пострадало три пассажира, а водитель впал в кому. По сообщению замначальника ГИБДД региона Андрея Кузнецова, мужчина не справился с управлением, слетел в кювет и столкнулся с деревовм.
— В результате ДТП пострадал водитель, доставлен в медицинское учреждение в коме, а также 3 пассажира: мужчина 2003 года рождения, мужчина 2008 года рождения и девушка 2005 года рождения, — сообщается в официальном телеграм-канале Кузнецова.
3 сентября на Краснояровском шоссе под Новосибирском пьяный водитель Lexus LS430 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Land Cruiser Prado. В ДТП пострадали 4-летний пассажир Toyota и 20-летняя пассажирка Lexus.