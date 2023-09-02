«Целился в нас!»: сибиряку сделали замечание из-за распития алкоголя — он начал угрожать пистолетом в ответ

В ночь на 2 сентября в микрорайоне ОбьГЭС компании молодых людей сделали замечание из-за распития алкоголя в общественных местах. Один из них в ответ выхватил травматический пистолет и направил его на оппонентов. Об этом рассказал подписчик паблика «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте» 2 августа.
— Данная особь человека была не в адеквате и во время замечания о необходимости убрать алкогольные напитки, решил наставить пистолет травмат на нас! Он целился в нас! Стыд и позор! — рассказал автор поста, уточнив что конфликт произошёл во время дежурства по обеспечению порядка в микрорайоне. К сообщению приложена фотография компании молодых людей.
Вероятно, автор поста не стал обращаться в полицию, ограничившись укором в соцетях.
— Заявлений в МВД по озвученными вами фактам не поступало. Посты несения службы ориентированы на выявление подобных фактов, — заявили НГС в МВД Новосибирской области.
24 августа в Кузбассе суд вынес приговор жителю Новосибирской области.Сибиряк обезобразил 39-летнего мужчину, выстрелив ему в лицо из травматического пистолета.