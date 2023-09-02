«Целился в нас!»: сибиряку сделали замечание из-за распития алкоголя — он начал угрожать пистолетом в ответ

— Данная особь человека была не в адеквате и во время замечания о необходимости убрать алкогольные напитки, решил наставить пистолет травмат на нас! Он целился в нас! Стыд и позор! — рассказал автор поста, уточнив что конфликт произошёл во время дежурства по обеспечению порядка в микрорайоне. К сообщению приложена фотография компании молодых людей.

