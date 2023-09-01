Новосибирцы нашли тело мужчины в луже крови на тротуаре — в полиции заявили, что следов насилия нет

— На место обнаружения тела мужчины, предварительно, без видимых признаков насильственной смерти в Кировском районе города Новосибирска был осуществлён выезд сотрудников полиции. Собранные материалы переданы сотрудникам следственного комитета, — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



Силовики выясняют обстоятельства смерти мужчины.

В середине августа спасатели обнаружили тела двух мужчин в запертых квартирах в Калининском и Ленинском районах Новосибирска.