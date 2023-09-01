Новосибирцы нашли тело мужчины в луже крови на тротуаре — в полиции заявили, что следов насилия нет

Рано утром новосибирцы обнаружили бездыханное тело мужчины, лежащее в луже крови на тротуаре в Кировском районе.
Тело мужчины обнаружили около 6 часов утра на улице Петухова. Около трупа остановились несколько автомобилей с очевидцами.
— Вызвали полицию и скорую. Он уже был неживой. Следов от удара машиной не было. По тротуару были его следы как он шел до этого места. Крови с лица было много, — написал в группе «АСТ-54» пользователь с ником Дмитрий Алексеевич.
Пользователи также сообщили, что тело, накрытое простынёй, пролежало на тротуаре несколько часов.
— На место обнаружения тела мужчины, предварительно, без видимых признаков насильственной смерти в Кировском районе города Новосибирска был осуществлён выезд сотрудников полиции. Собранные материалы переданы сотрудникам следственного комитета, — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Силовики выясняют обстоятельства смерти мужчины.
В середине августа спасатели обнаружили тела двух мужчин в запертых квартирах в Калининском и Ленинском районах Новосибирска.