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СрочноНовосибирцы нашли тело мужчины в луже крови
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Новосибирцы нашли тело мужчины в луже крови на тротуаре — в полиции заявили, что следов насилия нет

Силовики выясняют обстоятельства смерти человека

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Тело пролежало на тротуаре несколько часов

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Рано утром новосибирцы обнаружили бездыханное тело мужчины, лежащее в луже крови на тротуаре в Кировском районе.

Тело мужчины обнаружили около 6 часов утра на улице Петухова. Около трупа остановились несколько автомобилей с очевидцами.

— Вызвали полицию и скорую. Он уже был неживой. Следов от удара машиной не было. По тротуару были его следы как он шел до этого места. Крови с лица было много, — написал в группе «АСТ-54» пользователь с ником Дмитрий Алексеевич.

Пользователи также сообщили, что тело, накрытое простынёй, пролежало на тротуаре несколько часов.

— На место обнаружения тела мужчины, предварительно, без видимых признаков насильственной смерти в Кировском районе города Новосибирска был осуществлён выезд сотрудников полиции. Собранные материалы переданы сотрудникам следственного комитета, — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Силовики выясняют обстоятельства смерти мужчины.

В середине августа спасатели обнаружили тела двух мужчин в запертых квартирах в Калининском и Ленинском районах Новосибирска.

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