freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 98.21
eur 107.97
СрочноУбирают блоки, перекрывавшие выезд из микрорайонов
Все новости
Все новости

Передали сотрудникам полиции: тела двух мужчин нашли в запертых квартирах в Новосибирске

Их обнаружили в Ленинском и Калининском районах

876

Первый вызов специалистам поступил в 15:16

Поделиться

В Новосибирске обнаружили тела двух местных жителей. О произошедшем сообщили в группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Новосибирцев нашли в запертых квартирах накануне, 12 августа. Первый вызов специалистам поступил с улицы Фадеева в Калининском районе. 85-летний мужчина не выходил на связь, дверь его квартиры была заблокирована. Спасатели вскрыли жилье и обнаружили его труп. Тело передали сотрудникам полиции.

Второй вызов поступил с улицы Киевской в Ленинском районе Новосибирска. Мужчина также не выходил на связь. Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили тело 54-летнего сибиряка.

— Обнаружен мужчина 1969 г. р. без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции, — указано в сообщении.

7 августа в Новосибирской области нашли тело пропавшего мужчины. Он уехал из дома на автомобиле и не вернулся.

По теме

ТрупМАССТелоСпасателиЛенинский районКалининский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter