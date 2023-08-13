Передали сотрудникам полиции: тела двух мужчин нашли в запертых квартирах в Новосибирске

— Обнаружен мужчина 1969 г. р. без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции, — указано в сообщении.



7 августа в Новосибирской области нашли тело пропавшего мужчины. Он уехал из дома на автомобиле и не вернулся.

