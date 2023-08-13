Передали сотрудникам полиции: тела двух мужчин нашли в запертых квартирах в Новосибирске

В Новосибирске обнаружили тела двух местных жителей. О произошедшем сообщили в группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».
Новосибирцев нашли в запертых квартирах накануне, 12 августа. Первый вызов специалистам поступил с улицы Фадеева в Калининском районе.
Второй вызов поступил с улицы Киевской в Ленинском районе Новосибирска. Мужчина также не выходил на связь. Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили тело
— Обнаружен мужчина 1969 г. р. без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции, — указано в сообщении.
7 августа в Новосибирской области нашли тело пропавшего мужчины. Он уехал из дома на автомобиле и не вернулся.