«Деревья как спички ломало, летали»: новосибирцы пугают друг друга «последствиями торнадо» — жуткие видео рассылают в мессенджере

— Да, конечно. И видео есть, и фото есть. Действительно был ураган, но, если хотите получить официальную информацию от сельсовета, вам нужно направить официальный запрос, в том числе по поводу устранения последствий урагана, — сообщили в администрации Кубовинского сельсовета.