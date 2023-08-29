«Деревья как спички ломало, летали»: новосибирцы пугают друг друга «последствиями торнадо» — жуткие видео рассылают в мессенджере

Жители Новосибирска в мессенджерах пугают друг друга последствиями торнадо, якобы возле Пашино на дороге в направлении Кемерова. На видео сломанные деревья полностью засыпали дорогу. Ситуацию прокомментировали местные власти.
На видеозаписях, датируемых 26 августа, — жуткие виды сломанных деревьев и засыпанной ими дороги, а также комментарии шокированных людей. Дорога полностью завалена деревьями. Сообщается, что это снято «на просеке перед Кубовой».
— Съездили за грибами. Прошел торнадо, блин. Что осталось? 5 минут назад здесь только что прошел торнадо, — комментирует ситуацию мужчина за кадром.
На другом видео автор снимает сломанные поваленные деревья и радуется количеству дров — запасов, по его подсчетам, хватит на 10 лет.
— Такое ощущение, что деревья как спички ломало, летали, — ужасается автор ролика.
В отделе по жилому району Пашино администрации Калининского района города Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что не смогут прокомментировать ситуацию. Там отметили, что никакого торнадо в Пашино, как и вообще в регионе, не было. Там предположили, что последствия бури на видеозаписях могли снять в Кубовинском сельсовете Новосибирской области.
— Здесь не было никакого торнадо. Откуда в Новосибирске торнадо? Ветер ураганный был, сильный, но вот чтобы в Пашино… В Кубовинском сельсовете, туда дальше, может быть, был ураган, — предположили в администрации микрорайона.
В Кубовинском сельсовете есть село Кубовая. Возможно, на видеозаписи люди имеют в виду именно этот населенный пункт. Корреспонденту НГС прокомментировали ситуацию в местном сельсовете.
— Да, конечно. И видео есть, и фото есть. Действительно был ураган, но, если хотите получить официальную информацию от сельсовета, вам нужно направить официальный запрос, в том числе по поводу устранения последствий урагана, — сообщили в администрации Кубовинского сельсовета.
Ранее НГС уже писал о том, что жители Новосибирской области распространяли видеофейк смерч в регионе. Синоптики рассказали, что для такого природного явления нужны определенные погодные условия.