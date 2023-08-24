Ствол клена упал на кроссовер новосибирца — кто ответственен за разбитую крышу и кто ее починит

В четверг, 24 августа, огромная ветвь клена рухнула на машину жителя Кировского района. О происшествии он рассказал в телеграм-канале ACT-54 Black.
— По словам читателя, местные жители неоднократно обращались к собственнику участка с просьбой спилить аварийные деревья, но тот бездействует, — указано в посте канала. Собственника участка потерпевший в своем сообщении не обозначил, но уточнил, что ствол рухнул на его Nissan
Как объяснил корреспонденту НГС новосибирский адвокат Андрей Власов, ответы на все вопросы — у мэрии.
— Обращаться нужно в муниципалитет — в данном случае ответственен соответствующий департамент мэрии города. Ответчиком будет ЖЭУ конкретного участка, на котором упало дерево, а третьим, заинтересованным лицом — департамент администрации, — говорит Андрей Власов. — Далее, чтобы компенсировать расходы на ремонт авто, специалист советует идти не к приставам, а в казначейство при департаменте мэрии.
Журналист НГС направил запрос в мэрию города, чтобы выяснить, кто ответственен за спил аварийных деревьев на указанном месте и компенсируют ли автовладельцу расходы по ремонту.
Ранее корреспонденты НГС выяснили, сколько ДЭУ заплатит сибирячке, которая поскользнулась на льду и сломала ногу.