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Сибирячка поскользнулась на льду и пошла в суд — сколько ей выплатит ДЭУ за сломанную ногу

В дело вмешалась прокуратура

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Железнодорожный суд удовлетворил требования прокуратуры

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Коммунальщики из ДЭУ-1 заплатят 300 тысяч рублей новосибирской пенсионерке, которая поскользнулась на скользком тротуаре и сломала ногу. Об этом рассказали сегодня в прокуратуре Новосибирской области.

По данным ведомства, весной 2023 года бабушка не смогла пройти по нечищеной улице Челюскинцев, упала и сломала ногу, после чего ей пришлось долго лечиться. Изучив обстоятельства происшествия, прокуратура решила наказать коммунальщиков.

— Прокурор обратился в суд с иском в защиту прав пенсионерки о взыскании с МКУ «ДЭУ-1» морального вреда. Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с МКУ «ДЭУ-1» в пользу пенсионерки 300 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, как сибирячка поскользнулась на тротуаре, разбила голову и умерла. Ее родные посчитали, что виновата управляющая компания.

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