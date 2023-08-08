Сибирячка поскользнулась на льду и пошла в суд — сколько ей выплатит ДЭУ за сломанную ногу

Коммунальщики из ДЭУ-1 заплатят 300 тысяч рублей новосибирской пенсионерке, которая поскользнулась на скользком тротуаре и сломала ногу. Об этом рассказали сегодня в прокуратуре Новосибирской области.
По данным ведомства, весной 2023 года бабушка не смогла пройти по нечищеной улице Челюскинцев, упала и сломала ногу, после чего ей пришлось долго лечиться. Изучив обстоятельства происшествия, прокуратура решила наказать коммунальщиков.
— Прокурор обратился в суд с иском в защиту прав пенсионерки о взыскании с МКУ «ДЭУ-1» морального вреда. Железнодорожный районный суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с МКУ «ДЭУ-1» в пользу пенсионерки 300 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Ранее НГС писал о том, как сибирячка поскользнулась на тротуаре, разбила голову и умерла. Ее родные посчитали, что виновата управляющая компания.