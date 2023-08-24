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Крушение самолета ПригожинаОнлайн-трансляция

Рыдают вагнера: как в Новосибирске оплакивают гибель главы ЧВК Пригожина — онлайн-трансляция

Сегодня вагнеровцы объявили день траура

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Новосибирские вагнеровцы после падения самолета Евгения Пригожина в Тверской области собрались у нового офиса ЧВК «Вагнер» на улице Ядринцевской.

Мы ведем онлайн-трансляцию со встречи.

Бизнес-джет Евгения Пригожина потерпел крушение вечером в среду, 23 августа. На борту, по данным Росавиации, находились 10 человек: 7 пассажиров, в том числе сам Евгений Пригожин, и 3 члена экипажа. Точные причины произошедшего пока неизвестны, среди возможных — ошибка пилота и взрыв на борту. Наши коллеги в Тверской области, Москве и Санкт-Петербурге в режиме онлайн собирают всю информацию об авиакатастрофе.

Александра Бруня

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Бойцы несут розы и гвоздики.

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Александра Бруня

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Ранее НГС побывал на открытии монумента погибшим вагнеровцам на Гусинобродском кладбище в Новосибирске. Рядом с ним похоронены больше 350 бойцов ЧВК.

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Александра Бруня

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Корреспонденты НГС сейчас находятся у мемориала.

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Александра Бруня

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Обгоревшая кабина, силовики с фонариками и ритуальные машины — что происходит на месте крушения самолета Пригожина и его команды, узнали наши коллеги.

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Александра Бруня

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Еще фото у мемориала.

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Александра Бруня

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Людей и цветов становится всё больше. Некоторые бойцы не сдерживают эмоции и плачут.

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Александра Бруня

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Напротив стихийного мемориала в Центральном парке в 14:00 начнется фестиваль «Русское лето ZaРоссию».

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Александра Бруня

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К мемориалу несут цветы и флаги.

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Александра Бруня

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— Все, кто желает почтить память погибших героев специальной военной операции Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, могут подойти на перекресток улиц Ядринцевской и Мичурина и здесь возложить цветы, — сообщил корреспонденту НГС исполнительный директор «Силового единства Сибири» Дмитрий Болотский. — Наши бойцы спокойно, без массовки, в частном порядке приходят и возлагают цветы без митингов и сборищ. Подойти положить цветы и уйти. Никаких мероприятий именно общественных, больших, массовых сегодня не предполагается. Сегодня день траура.

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Александра Бруня

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Новосибирские вагнеровцы пока не планируют массовых мероприятий из-за крушения самолета главы ЧВК Евгения Пригожина. Пока бойцов и горожан приглашают возложить цветы к мемориалу.

Люди уже приходят.

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ЧВК ВагнерКрушение самолетаЕвгений ПригожинЧВК Вагнер в Новосибирске
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