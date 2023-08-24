Что происходит у морга в Твери, куда привезли пассажиров разбившегося самолета Пригожина: прямой эфир

В среду, 23 августа, около 18:30 мск в Тверской области разбился самолет Embraer-135, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту, по данным Росавиации, был глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин и еще пять пассажиров, а также члены экипажа. Как сообщили в МЧС, все 10 человек погибли.
Корреспонденты MSK1.RU сейчас находятся у Тверского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, куда привезли тела погибших пассажиров. О том, что там сейчас происходит, — в прямом эфире на этой странице.
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