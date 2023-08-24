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Крушение самолета Пригожина

Сестра зампрокурора и бортпроводница элитных джетов? Что известно о стюардессе, которая была на разбившемся самолете Пригожина

За несколько часов до вылета девушка говорила о задержке рейса

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Рассказываем всё, что известно о единственной погибшей девушке, которая была на борту Евгения Пригожина

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Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области. Об этом сообщает МЧС РФ. Уточняется, что бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Всё самое важное мы собираем в режиме онлайн. СК возбудил уголовное дело после падения бизнес-джета в Тверской области. Напомним, среди пассажиров самолета значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В списках погибших, которые опубликовала Росавицация, значится 39-летняя стюардесса Кристина Ядревская. Незадолго до трагедии, по данным Baza, она жаловалась близким на задержку рейса.

Коллеги из MSK1.RU собрали всё, что известно о единственной девушке, которая была на борту Евгения Пригожина.

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Утром в среду, 23 августа, Кристина опубликовала в соцсетях фото своего завтрака и чемодана с биркой Cabin. Судя по постам за последний год, стюардесса работала на бизнес-джете, в ленте часто появлялись снимки из салона самолета. Кроме этого, она часто путешествовала. Например, зимой 2023 года отдыхала на Шри-Ланке.

В ее соцсетях написано, что она родилась в Москве, но последние несколько лет жила в Санкт-Петербурге.

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По данным Baza и ВЧК-ОГПУ, Кристина была сестрой зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова.

— Говорила, что находится в Москве и на самолет собирается либо сегодня, либо завтра. [Борт] находится на техобслуживании или на каком-то ремонте мелком срочном. И ждут вылета. Они прилетали и собирались на вылет — ничего такого, — говорил источник ВЧК-ОГПУ.

Кристина раньше жила в Москве, но некоторое время назад устроилась в фирму «МНТ Аэро» и переехала жить в Питер. До этого она также работала в бизнес-авиации.

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— Насколько я понимаю, она работала на договоре подряда, на частном рейсе. Она говорила: «Мы ждем команды на взлет». Если бы там был ремонт самолета, то ее отправили обратно, наверное. Она уехала в Санкт-Петербург жить и там снимала квартиру, — говорил источник ВЧК-ОГПУ.

Напомним, два месяца назад, 23 июня, Евгений Пригожин совершил попытку вооруженного мятежа. Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»». Минобороны официально опровергло его слова, однако его это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться».

Вечером в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer в Тверской области возле населенного пункта Куженкино. На борту было трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли, сообщает МЧС. Самолет следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. Согласно списку пассажиров, в их числе значится Евгений Пригожин, сообщает Росавиация. На месте работают представители правоохранительных органов и МЧС. СК возбудил уголовное дело.

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