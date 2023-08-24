Сестра зампрокурора и бортпроводница элитных джетов? Что известно о стюардессе, которая была на разбившемся самолете Пригожина

В списках погибших, которые опубликовала Росавицация, значится 39-летняя стюардесса Кристина Ядревская. Незадолго до трагедии, по данным Baza, она жаловалась близким на задержку рейса.

Коллеги из MSK1.RU собрали всё, что известно о единственной девушке, которая была на борту Евгения Пригожина.