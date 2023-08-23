При крушении самолета в Тверской области погибли 10 человек

Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ. Уточняется, что бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург.
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Об этом сообщили в МЧС
Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ. Уточняется, что бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург.
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