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СрочноВ Тверской области рухнул самолет
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При крушении самолета в Тверской области погибли 10 человек

Об этом сообщили в МЧС

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Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ. Уточняется, что бизнес-джет следовал из Москвы в Санкт-Петербург.

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