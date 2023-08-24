Разбился самолет Евгения Пригожина. Что известно о борте, упавшем в Тверской области

Вечером в среду, 23 августа, в Тверской области у населенного пункта Куженкино разбился самолет. Он летел из Москвы Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации МЧС, все находившиеся на борту погибли.
По данным сервиса Flightradar, это был бизнес-джет Embraer ERJ-135. Обычно он летает из аэропорта Шереметьево в Пулково. Также у него были рейсы из Сирии в Санкт-Петербург в мае 2023 года. Этот борт эксплуатируется уже 16 лет.
В описании самолета говорится, что он принадлежит частному лицу, но какому именно, неизвестно. При этом на одной из фотографий самолета есть подпись, что он принадлежит Евгению Пригожину. Глава ЧВК «Вагнер» был в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
По данным Busines Aviation, в среднем полет из Москвы в Петербург на похожем самолете стоит 11 тысяч евро. В переводе это 1,1 миллиона рублей по текущим данным ЦБ.
Ранее «Фонтанка» писала, что этот бизнес-джет с номером RA-02795 27 июня, после мятежа, приземлился под Минском. Он летел из Ростова-на-Дону. Также издание писало, что с 2019 года самолет находится под американскими санкциями якобы из-за связи с Евгением Пригожиным. После этого лайнер сменил регистрационный номер с M-SAAN на текущий RA-02795. Сам Пригожин, как писали СМИ, заявлял, что никакого отношения к лайнеру не имеет: «Насколько я знаю, он свободно сдается в аренду».
Все подробности о крушении самолета мы собираем в онлайн-репортаже.