Разбился самолет Евгения Пригожина. Что известно о борте, упавшем в Тверской области

По данным сервиса Flightradar, это был бизнес-джет Embraer ERJ-135. Обычно он летает из аэропорта Шереметьево в Пулково. Также у него были рейсы из Сирии в Санкт-Петербург в мае 2023 года. Этот борт эксплуатируется уже 16 лет.