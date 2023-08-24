Обгоревшая кабина, силовики с фонариками и ритуальные машины: что происходит на месте крушения самолета Пригожина и его команды

Еще один человек, находившийся на борту, — 38-летний Евгений Макарян. Как указывает «Фонтанка», «по некоторым данным», он связан с ЧВК «Вагнер» с 2016 года. Прежде — воевал в Сирии.



31-летний Александр Тотмин также был связан с ЧВК. Он родился в Алтайском крае, а позже переехал в Питер. На малой родине, как пишет «Фонтанка», его судили за кражу бензопилы из бани.



Про Николая Матусеева, который также был на борту, ничего не известно. Также, по данным Росавиации, на борту был Евгений Пригожин — глава ЧВК «Вагнер». Подробнее о его биографии мы рассказывали здесь.