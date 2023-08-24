Обгоревшая кабина, силовики с фонариками и ритуальные машины: что происходит на месте крушения самолета Пригожина и его команды

Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области. Известно, что бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров самолета значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Рассказываем подробно, что известно о трагедии.
Летал в Сирию и пропал с радаров за Волгой: что известно о самолете
По данным сервиса Flightradar, это был бизнес-джет Embraer ERJ-135, следовавший рейсом RA-02795. Обычно он летает из аэропорта Шереметьево в Пулково. Также у него были рейсы из Сирии в Санкт-Петербург в мае 2023 года. Этот борт эксплуатируется уже 16 лет.
В описании самолета говорится, что он принадлежит частному лицу, но какому именно, неизвестно. При этом на одной из фотографий джета есть подпись, что он связан с Евгением Пригожиным.
По данным Busines Aviation, в среднем полет из Москвы в Петербург на похожем самолете стоит 11 тысяч евро. В переводе это 1,1 миллиона рублей по текущему курсу ЦБ.
Также «Фонтанка» писала, что с 2019 года самолет находится под американскими санкциями якобы из-за связи с Евгением Пригожиным. После этого лайнер сменил регистрационный номер с M-SAAN на текущий RA-02795. Сам Пригожин, как писали СМИ, заявлял, что никакого отношения к лайнеру не имеет: «Насколько я знаю, он свободно сдается в аренду».
Этот борт принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующемуся на бизнес-перевозках. По данным «Контур.Фокуса», фирма была зарегистрирована в 2006 году в Москве. Ее выручка в 2022 году составила 17,2 миллиона рублей, а чистая прибыль — 5 миллионов рублей.
По данным Федерального агентства воздушного транспорта, у компании есть три борта: бизнес-джет BAe-125, упавший в Тверской области EMB-135BJ, а также Hawker 800XP.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «МНТ-Аэро» заключало госконтракты с Вологодской областной клинической больницей, «Транснефтью» и АО «Рособоронэкспорт». Владеет компанией Губарева Ольга Вениаминовна. Она также является генеральным директором ООО «Сталь Эст», которая, по данным «Контур.Фокуса», занимается оптовой продажей станков.
В среду, 23 августа, самолет вылетел, предположительно, из Шереметьево. В районе деревни Шернево Тверской области бизнес-джет пропал с радаров.
По данным МЧС, борт упал в районе поселка Куженкино, в нескольких сотнях километров от места, где в последний раз он отображался. Приземлиться же самолет должен был в Санкт-Петербурге, по данным МЧС. Вероятно, в аэропорту Пулково, где он часто останавливался.
Кто был на борту
Росавиация опубликовала список пассажиров самолета, потерпевшего крушение. Среди них — 44-летний Сергей Пропустин, который внесен в список «Миротворец» как боец ЧВК «Вагнер».
Также на борту находился 53-летний Дмитрий Уткин. Он — подполковник запаса и профессиональный военный. До 2013 года был командиром дислоцированного в Печорах Псковской области 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН Главного разведывательного управления Минобороны.
47-летний Валерий Чекалов, которого телеграм-каналы называют ответственным за работу службы безопасности. «Фонтанка» писала, что он владел компанией «Коллектив-Сервис» в Питере. Причем телефоны номеров этой фирмы совпадали с контактами десятков предприятий, связанных с Евгением Пригожиным.
Еще один человек, находившийся на борту, — 38-летний Евгений Макарян. Как указывает «Фонтанка», «по некоторым данным», он связан с ЧВК «Вагнер» с 2016 года. Прежде — воевал в Сирии.
31-летний Александр Тотмин также был связан с ЧВК. Он родился в Алтайском крае, а позже переехал в Питер. На малой родине, как пишет «Фонтанка», его судили за кражу бензопилы из бани.
Про Николая Матусеева, который также был на борту, ничего не известно. Также, по данным Росавиации, на борту был Евгений Пригожин — глава ЧВК «Вагнер». Подробнее о его биографии мы рассказывали здесь.
Кроме этого, в самолете находились командир корабля Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова. Девушка незадолго до трагедии жаловалась близким на задержку рейса, по данным Baza.
Территорию оцепили, на месте — ФСБ. Что происходило на месте крушения борта
Дорогу к селу Куженкино Тверской области, где разбился бизнес-джет Евгения Пригожина, перекрыли. Проехать на машине туда было невозможно. Территорию недалеко от места ЧП оцепили силовики. На подъезде стояло несколько машин полиции и Росгвардии.
Корреспондент «Фонтанки» подошел практически вплотную к месту крушения самолета Пригожина возле села Куженкино.
— Все-таки похоже на место падения — ленточка, лампы, какие-то мужчины трут в кучке, — рассказывал он.
Один из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета лежит на въезде в поселок Куженкино, это примерно в двух километрах от места падения.
На месте крушения зажгли прожекторы. Недалеко от места крушения патрулировали сотрудники спецслужб с фонариками. По словам корреспондента MSK1.RU, по рации они передавали друг другу указания, в каком направлении продолжать патруль.
Предположительно, недалеко от места ЧП развернули оперативный штаб, где сейчас работали сотрудники спецслужб.
— Вблизи оперативного штаба работают мужчины в комбинезонах и куртках с надписью «ФСБ», — передает с места крушения самолета Пригожина корреспондент «Фонтанки».
Кроме того, в нескольких метрах от него оказался некий объект, который внешне похож на кабину рухнувшего борта.
Около 6 утра 24 августа к месту крушения самолета подъехали ритуальные машины. Похоронщики вывезли тела погибших с места происшествия.
— Два автобуса выехали. Один повернул налево, в сторону Петербурга, второй направо, к Твери, — сообщил корреспондент MSK1.RU.
Возможные причины крушения самолета: мнение эксперта
Проанализировав видео падения лайнера, Владимир Попов, авиаэксперт, заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке, в интервью «Фонтанке» назвал три возможные причины крушения самолета в Тверской области.
Версия № 1: отказала система управления
— У лайнера была явная потеря скорости, потому что он падает плашмя, вращаясь. Мы называем это элементом плоского штопора при потере скорости полета самолета в воздухе. Что могло повлиять на ее потерю? Моя первая версия — что-то произошло с автоматизированной системой управления, возможно, отказала система управления, — говорит Владимир Попов.
Версия № 2: падение скорости спровоцировано помпажем двигателя
Как пояснил эксперт, помпаж — это нарушение течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя. А вот чем оно вызвано, другой вопрос: это мог быть нерасчетный режим полета, например, та же потеря скорости или топливная автоматика неправильно сработала из-за некондиционного топлива или отказа автоматики.
— Допустим, работает автоматика и летчики поздно заметили, что скорость падает, отвлеклись, ведь после взлета уже прошло 30–40 минут, например, могли документы оформлять и разговориться с кем-то, это же частный самолет. А когда обнаружили режим сваливания, резко увеличили обороты, — говорит авиаэксперт. — Тут и происходит хлопок, потому что резко обороты начинают расти, а скорость не соответствует — происходит запирание: двигатель будто бы захлебывается от избытка или недостатка воздуха. Эти очень громкие звуковые воздушные — помпажные — удары могут достигать такой силы, что разрушаются конструкции двигателя — вал движется от повышенных вибраций, бывает, даже отлетают лопатки.
Версия № 3: взрыв
— Видите, я веду к техническим неполадкам. Но не исключаю и аварийную ситуацию, вызванную терактом на борту. Только говорить о взрыве можно будет, если на земле обнаружат длительный огневой след из горящих отдельных деталей по направлению полета минимум за 800–1000 метров от места крушения. То есть на большой высоте что-то разрушилось, а потом уже падала основная часть. Судя по съемке, которая сейчас доступна, самолет упал компактно и оставшееся топливо догорало на земле.
Посмотрите на видео: лайнер, как сухой лист, описывает фюзеляжем небольшой радиус, а сам вертикально продолжает падать. Шлейф, который следует за ним: его сначала не видно вовсе, потом он появляется — светлый, как облака. Такой шлейф возникает при разрушении топливной системы — когда керосин выливается в воздухе, он таким вот дымком распыляется, а не возгорается, как правило. На земле горит то, что осталось от топлива.
Пока я делаю вывод, что причина — помпаж или отказ какой-то системы, которая привела к падению скорости, а на нее летчики либо не успели отреагировать вовремя, либо вообще не могли ничего с этим сделать.
Что еще нужно знать:
- ранее мы подробно рассказывали биографию Евгения Пригожина. Он — российский предприниматель, собственник группы компаний «Конкорд», бывший заключенный, основатель медиаимперии и ЧВК «Вагнер», одно из самых известных в России лиц СВО. В июне Пригожин стал фигурантом уголовного дела об организации вооруженного мятежа. Подробнее о нем рассказываем здесь;
- напомним, два месяца назад, 23 июня, Евгений Пригожин совершил попытку вооруженного мятежа. Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"». Минобороны официально опровергло его слова, однако его это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться»;
- также мы рассказывали, кто такой Дмитрий Уткин, которого в СМИ окрестили правой рукой Пригожина;
- кроме того, стало известно, что единственная женщина на борту, 39-летняя стюардесса Кристина Ядревская, оказалась сестрой зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова. Подробнее о том, что известно о ней, читайте тут.