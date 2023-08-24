Ошибка пилота или внешнее воздействие: у следствия есть несколько версий крушения самолета Пригожина

Федеральный следком возбудил уголовное дело после крушения частного бизнес-джета в Тверской области, принадлежащего главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
По данным РБК от источников в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии крушения. Среди них:
- ошибка пилотирования;
- технические неполадки;
- внешнее воздействие.
По данным телеграм-каналов Mash, Baza и SHOT, рассматривается в том числе версия о теракте.
В МЧС сообщили, что все члены экипажа и пассажиры — 10 человек — погибли. Позднее источники РИА Новости сообщили, что на месте происшествия нашли тела 8 человек. Источники «Фонтанки» сообщают, что Евгений Пригожин, который числился в списке пассажиров, действительно находился на борту. Мы рассказывали всё, что известно о крушении самолета на данный момент.
Самолет Embraer ERJ-135 следовал из Москвы в Санкт-Петербург — вот что известно об этом борте.
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