«Вкусный запах пороха»: как в Новосибирске открывали памятник погибшим бойцам «Вагнера»

Под черным флагом с черепом

— Палка есть?



Кажется, на парковке возле Новосибирского цирка это самый актуальный вопрос. Стяги есть у каждого первого, а вот на что их крепить — вопрос открытый. Собравшиеся — в основном мужчины, но есть и с десяток женщин, и даже дети — охотно пытаются помочь менее запасливым товарищам. Кто-то уже несет новенькую, кажется, из ближайшего хозмага, пластиковую ручку от швабры.



— Сколько здесь машин, не меньше тридцати?



— Около семидесяти. И это еще не все, многие не смогли поехать.

Мой помощник и водитель на сегодня — невозмутимый светловолосый мужчина по имени Денис — не выглядит ни как недавний зэк, ни как военный (хотя, по его словам, имеет и тот и другой специфический опыт). Спокойный, с грамотной речью, в классической формы очках… Вне зависимости от того, что вы думаете о бойцах ЧВК, считаете их простыми ребятами, вставшими на защиту Родины, или же опасными зэками, место которых в тюрьме либо на линии фронта, он не будет соответствовать вашим представлениям.

