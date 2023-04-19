«Там его встретит деда Саша». Как в сибирском селе хоронили моего погибшего мобилизованного дядю — личная история журналиста НГС

Мой дядя Иван Моор погиб в зоне специальной военной операции в январе 2023 года во время обстрела, похороны проходили в его родном селе Атаманово Новокузнецкого района Кемеровской области. Это были первые похороны мобилизованного в селе.

Дома у бабушки

Утром я сижу на бабушкиной кухне, неловко прижимая к себе букет из четного количества роз. Проревелась, пытаюсь успокоиться перед поездкой в церковь. Рядом сидит моя тетя Лена, сестра Вани, рассказывает, как проходило опознание за день до похорон. К 15 февраля прошел ровно месяц, как мы узнали о смерти Вани. Надежда на то, что он где-то в госпитале, что страшное сообщение от сослуживцев — просто ошибка, умерла вместе с принесенной сотрудником военкомата похоронкой. После похоронки гниющую надежду добило опознание.