Вдова участника СВО осталась одна с 8 детьми и миллионным кредитом. Посмотрите, в каких условиях она живет

Как и в каких условиях сейчас живет вдова участника СВО — смотрите в видеосюжете чуть выше.

Зауреш осталась одна с восемью детьми. На мужа при жизни был оформлен кредит, осталось выплатить чуть больше миллиона рублей. По словам женщины, долг обещали списать, но он до сих пор висит на «Госуслугах».

Многодетная мать жалуется на жизнь в частном доме: разваливается печка и протекает крыша. Она не работает и живет только на детские пособия и выплаты от государства.

— Мне надо сейчас менять и крышу, и утеплять весь дом, и печку менять. У нас дома и так гарью пахнет, боюсь, вдруг угорим. Денег на ремонт нет, поэтому так и живем. Двери еще одни недавно поставила, чтобы не было дома такого запаха. С потолка под проводами вода бежит, а вдруг замкнет? Страшно так жить. Да и капает вода на нас прямо, кровати и дети вечно мокрые, — жалуется Зауреш.

