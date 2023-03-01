Вдова участника СВО осталась одна с 8 детьми и миллионным кредитом. Посмотрите, в каких условиях она живет

Зауреш Игасанова, мать восьмерых детей, осенью 2022 года похоронила мужа Жаркына. Он добровольно подписал контракт и отправился на спецоперацию. А спустя почти три месяца его тело привезли домой, в село Казанское, что находится в четырех часах езды от Тюмени. Как выяснилось, муж Зауреш подписал контракт втайне от жены, когда она была в больнице с детьми. Родные мужчины говорят, что он решил пойти на спецоперацию из-за чувства патриотизма и чтобы поправить финансовое положение семьи.
Как и в каких условиях сейчас живет вдова участника СВО — смотрите в видеосюжете чуть выше.
Зауреш осталась одна с восемью детьми. На мужа при жизни был оформлен кредит, осталось выплатить чуть больше миллиона рублей. По словам женщины, долг обещали списать, но он до сих пор висит на «Госуслугах».
Многодетная мать жалуется на жизнь в частном доме: разваливается печка и протекает крыша. Она не работает и живет только на детские пособия и выплаты от государства.
— Мне надо сейчас менять и крышу, и утеплять весь дом, и печку менять. У нас дома и так гарью пахнет, боюсь, вдруг угорим. Денег на ремонт нет, поэтому так и живем. Двери еще одни недавно поставила, чтобы не было дома такого запаха. С потолка под проводами вода бежит, а вдруг замкнет? Страшно так жить. Да и капает вода на нас прямо, кровати и дети вечно мокрые, — жалуется Зауреш.
В администрации района рассказали о семье Игасановых.
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— Дом состоит из двух комнат, кухни и прихожей. Водоснабжение проведено в жилое помещение, канализация имеется, смешанное отопление — печное и электрокотел. Жилой дом покрыт металлопрофилем по деревянной обрешетке, облицован металлосайдингом. При низкой температуре воздуха отапливается печкой, но основным отоплением является электрокотел, — пояснила глава Казанского района Татьяна Богданова.
По ее словам, осенью прошлого года многодетная мать обратилась с устной жалобой о выходе из строя электрокотла и с ходатайством о его ремонте.
— 7 ноября на безвозмездной основе провели работы по ремонту электрокотла с заменой нагревательного элемента и группы безопасности. После этого 9 января 2023 года Игасанова обратилась с ходатайством о ремонте дымохода резервной печи. Работы по замене трубы и ремонту дымохода были произведены 15 января также на безвозмездной основе с использованием материалов заявителя. В настоящее время печь не дымит, осадки в трубу не попадают, печь находится в исправном и рабочем состоянии, — убеждают в местной администрации.